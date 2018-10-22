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شارك ثلاث طلاب من مدرسة الكويت الانكليزية في تجمع الأمم المتحدة الذي عقد أخيرا بالكويت في منطقة مشرف، حيث قام الطلاب بارديا رزائي وخالد سوديان وأليغا جاكوب بالمشاركة في برنامج كسيمون التنفيذي، والذي يسعى الى تمكين جيل الشباب وخلق أفراد مسؤولين يحملون القيم الأصيلة التي من شأنها تعزيز التنمية المستدامة للأمة.

وقام طلاب مدرسة الكويت الانكليزية بمخاطبة الحضور بمواضيع مختلفة مثل أهداف التنمية المستدامة للشباب الكويتي، والتحديات الكبرى التي تواجههم.

وتقوم دولة الكويت والأمم المتحدة في الكويت بوضع اطار شراكة استراتيجية للتنمية المستدامة مع المدارس الأجنبية التي تعمل في هذا الاطار لتوفير منصة لممارسة العمل المشترك في مجال السياسة العامة، والتنسيق وتسليم النتائج لدعم منظومة الأمم المتحدة وشباب الكويت.

