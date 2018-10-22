دوليه

سيغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لمدة ثلاثة أسابيع عن الملاعب، بعد تعرضه لكسر في يده اول من أمس خلال مواجهة أشبيلية في الدوري الإسباني والتي حسمها الفريق الكاتالوني لصالحه 4-2 ليتصدر ترتيب البطولة.وسيغيب ميسي بالتالي عن مواجهة انتر الايطالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد غد ثم ريال مدريد الأحد المقبل في الليغا.

كما سيغيب عن مباراة الرد ضد انتر في 6 نوفمبر ومواجهة رايو فايكانو في الدوري قبلها بثلاثة أيام.وقال برشلونة في بيان «أكدت الفحوصات التي أجريت لليو ميسي اصابته بكسر في عظمة الساعد في يده اليمنى. سيغيب نحو ثلاثة أسابيع».

ومرر ميسي كرة حاسمة لزميله البرازيلي فيليب كوتينيو افتتح منها التسجيل (2)، قبل أن يهز أفضل لاعب في العالم خمس مرات الشباك بدوره (12)، بيد انه تعرض للاصابة بيده بعد سقوطه اثر احتكاك مع فرانكو فاسكيز (17). وبقي على الأرض يتلوى من الألم ثم خضع لعلاج على خط الملعب قبل أن يستبدله مدربه إرنستو فالفيردي بالفرنسي عثمان ديمبيلي في الدقيقة 26.

وقال فالفيردي «من الواضح انها ضربة. نعرف ماذا يقدم لنا ونعرف بماذا يتسبب للخصوم».وتابع «يجب أن نعد أنفسنا، من الواضح أننا سنلاحظ غياب ميسي لكن نملك لاعبين بمقدورهم التعويض».

وعاد برشلونة إلى الصدارة مع 18 نقطة، بفارق نقطة عن آلافيس ونقطتين عن كل من اشبيلية وأتلتيكو مدريد، فيما يقبع ريال مدريد في مركز خامس مخيب بفارق 4 نقاط عن برشلونة، وذلك قبل أسبوع من مواجهة الكلاسيكو بينهما.

على ملعب «كامب نو»، بكر برشلونة في افتتاح التسجيل عبر لاعب الوسط فيليبي كوتينيو اثر تمريرة جميلة في العمق من ميسي تابعها البرازيلي جميلة من داخل المنطقة في المقص الايسر (2). ورد أشبيلية بمرتدة نموذجية وتسديدة من البرازيلي غييرمي آرانا (21 عاما) ارتدت من القائم الايسر لمرمى الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن (6).لكن ميسي انطلق بسرعة صاروخية في كرة مرتدة، ومن مسافة بعيدة عاجل الحارس بتسديدة يسارية تقليدية سكنت الزاوية اليمنى البعيدة (12)، ليسجل هدفه السابع في تسع مباريات في المركز الثاني في صدارة الهدافين.

لكن أفضل لاعب في العالم خمس مرات خرج مصابا بعد سقوطه على يده (26) فحل بدلا منه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وفي الشوط الثاني ضغط برشلونة عبر الاوروغوياني لويس سواريز، وصمد الحارس تير شتيغن أمام مرتدات اشبيلية محافظا على نظافة شباكه.ونجح سواريز «أل بيستوليرو» في الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة واضحة من الحارس ترجمها بنفسه في الزاوية اليسرى (62)، قبل أن يسجل أشبيلية هدف التقليص بتسديدة قوية لبابلو سارابيا ارتدت من رأس المدافع الفرنسي كليمان لانغليه وهزت شباك الكاتالوني (79).

وفيما بقي تير شتيغن يحرم اشبيلية من هز شباكه أكثر من مرة، أضاف لاعب الوسط الدولي الكرواتي ايفان راكيتيش هدفا رابعا لبرشلونة على الطائر من دون أن يحتفل لتسجيله في مرمى فريقه السابق (88).

وأكد المهاجم الكولومبي لويس مورييل هشاشة دفاع برشلونة في الآونة الاخيرة بتسديدة متوسطة الارتفاع في الوقت بدل الضائع (90+1).وقال مدافع برشلونة جيرار بيكيه «جاء الخصم ليبحث عن الصدارة على غرارنا نحن.. أعتقد اننا سيطرنا على المباراة بشكل كامل.. كان بالامكان أن نتفادى الاهداف التي دخلت مرمانا».

وفرط أتلتيكو مدريد في فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه فياريال 1-1.وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف مدافعه البرازيلي فيليبي لويس (51)، لكن فياريال أدرك التعادل بعد 14 دقيقة عبر ماريو غاسبار (65).وكان ديبورتيفو ألافيس انتزع الصدارة موقتا (17 نقطة) بفوزه على مضيفه سلتا فيغو 1-0 الجمعة في افتتاح المرحلة.وتعادل فالنسيا مع ضيفه ليغانيس بهدف لخوسيه لويس غايا (85) مقابل هدف لجيرار غومباو (63 من ركلة جزاء).

