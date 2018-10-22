دوليه

فرمل جنوى مضيفه يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة عندما أرغمه على التعادل 1-1 وحرمه من تحقيق العلامة الكاملة في 9 مباريات متتالية، فيما حقق نابولي انتصارا مهماً على أودينيزي 3-0، في حين أوقف سبال صحوة روما بالفوز عليه 2-0 أول من أمس في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي. على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو، أهدر يوفنتوس أول نقطتين هذا الموسم بفشله في الفوز على ضيفه جنوى، فتوقفت سلسلة انتصاراته المتتالية عند ثمانية في الدوري المحلي و10 في مختلف المسابقات كونه كسب مباراتيه في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا مع مضيفه فالنسيا الإسباني 2-0 وضيفه يونغ بويز السويسري 3-0. وكان يوفنتوس في طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدف لمهاجمه الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ الدقيقة 18 من مسافة قريبة مستغلا كرة أبعدها الحارس الروماني أندري يونوت رادو اثر تسديدة قوية للدولي البرتغالي جواو كانسيلو. وهو الهدف الخامس لرونالدو في الدوري منذ انضمامه الى يوفنتوس قادما من ريال مدريد الاسباني هذا الصيف. كما هو الهدف الـ400 لرونالدو في الدوري في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، وبات أول لاعب يصل هذا الحاجز بفارق 11 هدفا خلف غريمه السابق في برشلونة الاسباني الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي (389 هدفا). ودفع يوفنتوس الثمن غاليا منتصف الشوط الثاني عندما استغل العاجي كريستيان كوامي تخاذل الدفاع في التعامل مع هجمة مرتدة كانت الكرة في طريقها الى ركنية بيد أنه استلها قبل خروجها عن الملعب ورفعها عرضية أمام المرمى فتابعها البرازيلي دانيال بيسا برأسه بين المدافعين ليوناردو بونوتشي والبرازيلي أليكس ساندرو وأسكنها على يمين الحارس الدولي البولندي فويتشيتش تشيزني (67).

وعزز يوفنتوس موقعه في الصدارة برصيد 25 نقطة لكن الفارق تقلص إلى 4 نقاط بينه وبين مطارده المباشر وصيفه الموسم الماضي نابولي الذي حقق فوزا مستحقا وثمينا على مضيفه أودينيزي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الإسباني فابيان رويز (14) والبلجيكي دريس مرتنز (82 من ركلة جزاء) والكرواتي ماركو روغ (85).وهو الفوز السابع لنابولي هذا الموسم والثاني تواليا منذ خسارته أمام يوفنتوس 1-3 في 29 سبتمبر الماضي.

وبدوره وجه نابولي إنذارا لباريس سان جرمان الفرنسي الذي سيستضيفه الأربعاء المقبل على ملعب بارك دي برانس في باريس في الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

