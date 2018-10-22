دوليه

عزز باريس سان جرمان حامل اللقب صدارته ورقمه القياسي لأفضل انطلاقة موسم في تاريخ الدوري الفرنسي، عندما حقق فوزه العاشر تواليا بتغلبه على ضيفه أميان 5-0، فيما استهل النجم السابق تييري هنري مهمته التدريبية بخسارة فريقه موناكو أمام مضيفه ستراسبورغ 1-2 أول من امس في المرحلة العاشرة. على ملعب «بارك دي برانس» في باريس، وجه فريق العاصمة إنذارا لنابولي الإيطالي الذي سيستضيفه الأربعاء المقبل على الملعب ذاته في الجولة الثالثة من دور المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا.ورفع باريس سان جرمان انتصاراته إلى 10 تواليا منذ مطلع الموسم بعدما كان انفرد في المرحلة الماضية بالرقم القياسي لأفضل انطلاقة الذي كان يتقاسمه مع أولمبيك ليل الذي حقق هذا الانجاز (8 انتصارات متتالية) موسم 1936-37، وذلك بعد فوزه الساحق على ليون بخماسية نظيفة.

وبات باريس سان جرمان على بعد فوز واحد لمعادلة أفضل انطلاقة لفريق في البطولات الخمس الكبرى والمسجلة باسم توتنهام الانكليزي موسم 1960/1961 بحسب شركة «أوبتا» للاحصاءات.

وحسم باريس سان جرمان نتيجة المباراة في شوطها الأول بتقدمه بهدفين من صناعة نجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا من ركلتين ركنيتين في الشوط الأول، تابع المدافع الدولي البرازيلي ماركينيوس الأولى برأسه من مسافة قريبة مفتتحا التسجيل(12)، ولاعب الوسط أدريان رابيو الثانية بالطريقة ذاتها (42). وتابع باريس سان جرمان أفضليته في الشوط الثاني، وأضاف الدولي الألماني يوليان دراكسلر الهدف الثالث بضربة رأسية (80). وعزز مبابي تقدم الباريسيين بالهدف الرابع من تسديدة قوية (82). وختم ديابي (19 عاما و3 أشهر) المهرجان بهدف خامس من مجهود فردي رائع. وعزز باريس سان جرمان موقعه في الصدارة برصيد 30 نقطة بفارق 8 نقاط أمام ليل الذي واصل مطاردته بفوزه الثمين على مضيفه ديجون 2-1. وأكرم نانت وفادة ضيفه تولوز عندما سحقه برباعية نظيفة وتعادل رينس مع ضيفه أنجيه 1-1.

واستهل الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي تييري هنري مهمته التدريبية الأولى بخسارة فريقه موناكو أمام مضيفه ستراسبورغ 1-2.وحظي هنري بتصفيقات من جماهير ستراسبورغ، بيد أن بدايته لم تكن جيدة.

