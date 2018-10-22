دوليه

نفى الاسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، التصريحات الأخيرة التي نسبت إليه بشأن مواطنه ليونيل ميسي، قائد برشلونة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا في الوسط الرياضي العالمي. وعقب فوز فريقه دورادوس المكسيكي على مينيروس، أمس، قال مارادونا في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو»: «بعض الناس يريدون وضعي في مواجهة أمام ميسي».

واستدرك «لكن الصداقة التي أملكها مع ليو أكبر مما يكتبه الصحافيون». وأضاف «أنا أعرف من هو ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم. نعم، لقد قلت إن 20 لاعبًا يذهبون للحمام، لكنني لم أذكر أبدًا اسم ليونيل ميسي».

يذكر أن وسائل الإعلام نشرت الأسبوع الماضي، تصريحات هاجم فيها مارادونا، مواطنه ميسي، واتهمه بأنه لا يصلح لقيادة المنتخب الأرجنتيني، لأنه «يذهب لدورة المياه 20 مرة قبل المباريات».