دوليه

أبدى رئيس نادي روما الايطالي جيمس بالوتا، غضبه الشديد من فريقه، بعد الخسارة المفاجئة، أمام سبال 0-2 أول من امس ضمن الدوري الايطالي.

وكشف موقع «كالتشيو ميركاتو» الإيطالي، عن بعض الكلمات التي تفوه بها بالوتا عقب الخسارة أمام سبال، إذ قال بشكل غاضب: «نعم، أنا مشمئز».

وبعد الخسارة الثقيلة على أرضه في العاصمة، أكدت صحيفة «كوريري ديلو سبورت» الإيطالية، أن بالوتا، منح مدرب الفريق دي فرانشيسكو، 16 يوما لتحسين أوضاع الفريق، وتجنب الإقالة.

ولفتت التقارير إلى أن بالوتا لا يفكر بإقالة دي فرانسيسكو الآن لسبيين، الأول هو عدم وجود البديل المناسب في السوق، والثاني هو أن مونشي المدير الرياضي للفريق هو من اختاره، والإسباني يحظى بثقة كبيرة من قبل الرئيس بالوتا.

