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كوفاتش: ألابا لا يستطيع لعب 90 دقيقة


كشف نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، سبب استبدال الظهير النمساوي، ديفيد ألابا، خلال الفوز على فولفسبورغ (3-1)، أول من امس، في الجولة الثامنة من الدوري الألماني.
واستبدل المدرب الكرواتي لاعبه، مع بداية الشوط الثاني، حيث دخل البرازيلي رافينيا بدلًا منه، لتحوم الشكوك حول تجدد إصابة ألابا. وعن ذلك، قال كوفاتش لشبكة «سكاي سبورتس»: «كنا نعلم أن ألابا، لن يكون قادرًا على اللعب لمدة 90 دقيقة، لهذا تم استبداله».
وحول طرد آريين روبن، أجاب: «لن نوقع أي عقوبة عليه، لأنه لم يكن يستحق البطاقة الصفراء الأولى، أما الثانية فهي مستحقة».يذكر أن بايرن حقق اليوم فوزه الأول، بعد سلسلة من النتائج السلبية، استمرت 4 مباريات، ليقفز للمركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليغا، برصيد 16 نقطة.


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