دوليه

أفسد هيوستن روكتس على النجم ليبرون جيمس مباراته الأولى في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على أرض فريقه الجديد لوس انجليس ليكرز، بالفوز بنتيجة 124-115 في اللقاء الذي شهد تبادلا للكمات بين لاعبي الفريقين. وسجل جيمس المنتقل اثر الموسم الماضي من كليفلاند كافالييرز الى ليكرز، 24 نقطة في المباراة التي أقيمت اول من امس على ملعب ستايبلز سنتر، الا أنه لم يتمكن من مواجهة نجمي هيوستن جيمس هاردن وكريس بول مسجلي 64 نقطة (36 لهاردن، و28 نقطة و10 متابعات لبول).وقال «الملك» جيمس الذي اختير أفضل لاعب في الدوري أربع مرات خلال مسيرته «كانت لدينا فرصة للفوز بالمباراة لا أشعر بخيبة أمل على الإطلاق. أحد لم يقل أن المنافسة ستكون سهلة».

وشدد جيمس على أن لاعبي ليكرز سيقومون بتقييم أدائهم في المباراتين الأوليين، موضحا «سنعمد الى مشاهدة الشريط (عن المباراة). هذا أفضل معلّم لنا، أن نتمكن من رؤية الأمور التي قمنا بها بشكل خطأ».

