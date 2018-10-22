مال وأعمال

تقديراً للجهود التي يبذلها جميع العاملين في البنك ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية، أعلن KIB عن حصوله مؤخراً على جائزة التميّز في المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من قبل الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، وذلك خلال حفل توزيع جوائز التميّز والإنجاز المصرفي العربي لعام 2018، الذي نظمه الاتحاد للعام الرابع على التوالي في بيروت، بحضور حشد من كبار المصرفيين والشخصيات الدولية الرقابية من المؤسسات الدولية والإقليمية.

وقد تم اختيار KIB للحصول على هذه الجائزة بناءً على تقييم لجنة تصنيف الجوائز والتي تتألف من خبراء مصرفيين واقتصاديين من العالم العربي والدولي، ووفقاً لإدارة البحوث والمعلومات في اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب التي منحته هذه الجائزة تقديراً لتميزه في تقديم الخدمات والمنتجات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب تحقيقه مستويات عالية من رضا العملاء، وحفاظه على أعلى معايير النزاهة المهنية مع التركيز على حماية العملاء، بالإضافة إلى تركيزه بصفة مستمرة على الابتكار والتطوير والتميز في كل جانب من جوانب أعماله.

ولقد تسلم الجائزة نيابة عن البنك مدير وحدة الاتصال المؤسسي نواف ناجيا ومن جانبه صرح رئيس مجلس إدارته، الشيخ محمد جراح الصباح، قائلاً: تعد هذه الجائزة بمثابة شهادة تؤكد على ريادة KIB وتميز نشاطه في القطاع المصرفي المحلي، بالإضافة إلى استمراره في السير وفق منهجية ناجحة ورؤية ثاقبة تعزز دوره في الاقتصاد الكويتي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداءه وساهم في تحقيق أهدافه الاستراتيجية بنجاح.

كما أعرب الجراح عن مدى فخره بحصول KIB على هذه الجائزة التي تضاف إلى سجله الحافل بالتكريمات المشرفة. مؤكداً أن استراتيجية البنك الجديدة الرامية إلى أن يكون بنك للحياة تدفع جميع العاملين فيه للعمل بجد وإصرار من أجل تقديم أفضل خدمة للعملاء، وذلك من خلال التميّز في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يبتكرها لتلبية جميع احتياجات عملائه كونه شريكاً لهم في كل جانب من جوانب حياتهم مما أهله للفوز بهذه الجائزة التقديرية المميزة.

ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب هو اتحاد يضم أكثر من 500 عضواً من المصرفيين العرب ويتخذ من بيروت مقراً له، وتقوم مجلة The Banking Executive Magazine التي يصدرها الاتحاد بتتويج إنجازات المصارف العربية سنوياً.

