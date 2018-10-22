مال وأعمال

استقبل علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت امس فيوريكا دانشيلا رئيس وزراء جمهورية رومانيا والتي تحل ضيفاً على دولة الكويت على رأس وفد رسمي ضم كل من وزير الخارجية الروماني، وزير التجارة وريادة الأعمال ووزير الصحة، كما رافق الوفد الشيخ سالم الجابر الصباح مستشار سمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وقد أعرب الغانم في كلمة له عن ترحيبه بالضيوف مؤكداً اهتمام الغرفة بتعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية رومانيا في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، موضحاً أن هذا اللقاء يمثل فرصة سانحة لقطاع الأعمال الكويتي للاطلاع على خطى الاقتصاد الروماني ونجاحاته في إرساء بنية اقتصادية قوية ومتطورة من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي الاستراتيجي ضمن منظومة الاتحاد الاوروبي. بيّن الغانم أهمية أن يطلع الوفد الضيف خلال هذه الزيارة على المقومات الأساسية والمميزة للاقصاد الكويتي خاصةً بعد أن شهدت السنوات الأخيرة إصدار وتعديل العديد من التشريعات والقوانين الجديدة التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر جذباً لرؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن أن الكويت تنعم باستقرار سياسي ونهج ديموقراطي راسخ، وتحظى بنظام قضائي عادل، وجهاز مصرفي واستثماري حديث ومتطور، وقطاع خاص موفور الملاءة والخبرة، وبنية أساسية عصرية. كما أشار الغانم إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2017 بلغ 111 مليون دولار وهو دون مستوى الطموح وأقل من الإمكانات المتاحة لأسباب كثيرة جديرة بالبحث والعلاج، وأنه على ثقة بقدرة البلدين على تحقيق المزيد من النمو وتحقيق معدلات أفضل بكثير، وذلك يتطلب بالتأكيد جهوداً مضاعفة وتعاون بناء حتى يتم الوصول إلى مستوى الطموح الذي ينشده الطرفين لتحقيق شراكة تنموية فاعلة. ومن جانبها، عبّرت رئيسة الوزراء عن سعادتها لزيارة الغرفة مؤكدةً حرصها على التنمية الاقتصادية التي تعتبر والسياسة وجهان لعملة واحدة، مشيرةً إلى قناعتها بالدور الفعّال الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه التنمية.

وفي نهاية اللقاء قدمت رئيسة الوزراء شكرها لرئيس وأعضاء الغرفة على هذه الحفاوة في الاستقبال، ثم قدم الغانم هدية تذكارية لضيفته الكريمة بهذه المناسبة.

