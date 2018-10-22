مال وأعمال

شاركت شركة الوطني للاستثمار في مؤتمر غلوبل فاينانس للبنوك الرقمية والمبتكرين لعام 2018، الذي أقيم للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسلط المؤتمر الذي استضافته مدينة دبي في 25 سبتمبر الماضي، الضوء على نقاط رئيسة مثل مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط، والثورة الرقمية في خدمات العملاء، وثقافة الابتكار في بلدان المنطقة، والتكنولوجيا والابتكار في المعاملات المصرفية، وبنك المستقبل.

أثناء المؤتمر، تطرَّقت الشركة من خلال مشاركة المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستثمارات المهيكلة والاستشارات لدى الوطني للاستثمار، حازم راسبيه، ونائب الرئيس التكنولوجيا المالية لدى الوطني للاستثمار، فهد الرشيد البدر إلى التكنولوجيا والحلول الرقمية ودور الشركات والبنوك في احتضان التكنولوجيا والحلول الرقمية لتقديم خدمات أفضل للعملاء عبر الإنترنت.

وتناول المشاركون أيضاً في المؤتمر أهم الأمثلة الحديثة عن الاهتمام بالتحول الرقمي وما أحدثه من ثورة في تجربة العملاء، وسبب نجاح هذه الحلول الممتازة. ومن ضمن المواضيع التي أثارها المؤتمر تطور طرق السداد في الوقت الفعلي، والخدمات المصرفية المفتوحة وتأثير التكنولوجيا في مجال خدمات الاستشارات المصرفية، ومنصات القناة المهيمنة « أومني»، والبيانات الضخمة ووسائل التواصل الاجتماعي.

خلال مؤتمر البنوك الرقمية والمبتكرين لعام 2018، أشار المدير التنفيذي ورئيس قسم الاستثمارات المهيكلة والاستشارات في شركة الوطني للاستثمار، حازم راسبيه إلى خدمة «سمارت ويلث» التي أطلقتها الشركة بهدف مساعدة كافة فئات المجتمع الكويتي على الاستثمار في حسابات متنوعة على مستوى العالم بطريقة فعالة.

وتتمتع هذه الخدمة بسرعة قياسية في التنفيذ (عملية فتح حساب تستغرق يومين فقط) والرقمنة الكاملة بالإضافة الى رسوم منخفضة. هذه الميزات إلى جانب مزايا أخرى جعلت المنصة خياراً مثالياً للعملاء الذين يريدون التوفير لأهداف طويلة المدة مثل شراء منزل او رسوم جامعية لأولادهم وأغلبهم بالعادة من المهنيين الشباب.

وأضاف راسبيه أن «خدمة «سمارت ويلث» تقدم من خلال التكنولوجيا الرقمية ولكن جوهرها نوعية الخدمات الاستثمارية. لذلك، أنشأت «الوطني للاستثمار» بوابة مديري العلاقات التي تسمح للعملاء الذين يفضلون التفاعل البشري التوجه لفروع بنك الكويت الوطني للمساعدة في فتح حساب سمارت ويلث. بمعنى أن العملاء المهتمين بالحلول الاستثمارية الذين يفضلون التفاعل وجهاً لوجه، يمكنهم التوجه إلى فروعهم والتحدث إلى مدير العلاقات الذي بدوره سيساعدهم في فتح حسابهم على المنصة وإعداد حساباتهم الاستثمارية. ولابد من الإشارة إلى أننا استغرقنا وقتاً في تصميم منصة سمارت ويلث لضمان سهولة الاستخدام بأقل قدر من عدد النقرات ما بين دخول الموقع وفتح حساب».

من جهته، قال نائب الرئيس التكنولوجيا المالية لدى شركة الوطني للاستثمار فهد الرشيد البدر «إن شركة الوطني للاستثمار تؤمن تماماً أن الأداة الاستثمارية والممارسات الاستثمارية القوية في الصناعة تستدعي طرقاً جديدة لتعزيز العلاقة والتفاعل بين البنك أو شركة الاستثمار وعملائهم. ومن خلال التكنولوجيا، نحن قادرون على تقديم حلول أفضل باستخدام البنية التحتية الحديثة وأفضل الممارسات وخبرة المتخصصين، وتوفيرها بأقل التكاليف لجميع شرائح المجتمع».

وأضاف: «أن «الوطني» يقوم بذلك من خلال تصميم وتطوير بنية تحتية وخدمات تكنولوجيّة. وفي الخطوة اللاحقة، نقوم بالعمل مع زملائنا لضمان الحفاظ عليها وتحسينها بشكل صحيح لصالح المستخدمين النهائيين».

وعن آفاق صناعة الخدمات المالية في ظل تطور التكنولوجيا، قال البدر «إنه ومثلما أحدثت التكنولوجيا ثورة في صناعة قطاع الفنادق أو صناعة النقل، أو حتى الصناعة المصرفية، فإن التكنولوجيا ستحدث ثورة في كيفية تصرف الناس مع المدخرات والتخطيط. وسوف تسمح لهم بوضع خططهم الخاصة وإدارتها وتنفيذها بشكل أفضل بأسلوب فيه فعالية وكفاءة وراحة. أما بالنسبة لشريحة المستثمرين من أصحاب الملاءة المالية العالية جدا(UHNW)، الذين يريدون وضع خطة تتعلق بثرواتهم من أجل أسرهم وأطفالهم، أو شريحة المستثمرين المهنيين التي لديها أهداف محددة للغاية مثل شراء منزل، أو شريحة المستثمرين غير الملمّين بالشؤون المالية ويبحثون فقط عن راحة البال، فإن التكنولوجيا لديها ببساطة القدرة على إظهار أفضل ما يمكن لمقدمي الخدمات والمستهلكين تحقيقه معاً».

