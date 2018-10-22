مال وأعمال

ذكر تقرير أصدره المركز المالي الكويتي المركز مؤخراً أن الشركات الكويتية كانت مستهدفة في 4 من أكبر 5 صفقات اندماج واستحواذ في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة خلال الربع الثالث من العام 2018، حيث تم تنفيذ 29 عملية اندماج واستحواذ، وكان أكبرها استحواذ يونايتد أنرجي ومقرها هونغ كونغ على حصة 100% من شركة كويت أنرجي ومقرها الكويت بقيمة 491 مليون دولار.

كما استحوذت شركة شري سيمنت الهندية على 93% من أسهم اسمنت الاتحاد الاماراتية بقيمة اجماليه بلغت 305 ملايين دولار، سعياً الى توسيع نطاق نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي. وتخارج المساهم الرئيسي في شركة هيومان سوفت، السيد فهد العثمان، من حصة نسبتها 17% من نصيبه في الشركة بمبلغ اجمالي قدره 226 مليون دولاراً، لتؤول حصته المتبقية في الشركة الى 20%. ومن جانبها، أتمت كامكو استحواذها على 70% من رأس مال بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) بقيمة اجمالية للصفقة بلغت 157 مليون دولاراً. ويذكر أن هذه الحصة كانت ملكاً لشركة ان سي اتش فنتشرز، الممثل الرئيسي لمجموعة الدائنين في جلوبل. وتم الاعلان عن استحواذ شركة الوطني للاستثمار على حصة 56% من تطبيق فور سيل (4Sale) الالكتروني الخاص ببيع وشراء جميع المنتجات والمستلزمات ومقره الكويت، مقابل 100 مليون دولار. ومن الجدير ذكره أن Q8Car كانت قد استحوذت على فور سيل في العام 2013 بمبلغ مليون دولار.

وأورد المركز في تقريره أن عدد عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمت في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2018 بقي دون تغيير مقارنةً بالربع الثالث من 2017، وأقل بنسبة 26% مقارنةً بالربع الثاني من العام 2018. وشهدت البحرين أعلى نمو لتلك الصفقات في المنطقة، في حين سجلت السعودية أقلها. ولم تكن الشركات القطرية طرفا في أي من تلك الصفقات خلال الربع الثالث من 2018.

ووفق ما ذكره تقرير المركز، فان كيانات الاستحواذ الخليجية مثلت 69% من اجمالي الصفقات التي تمت، بينما كانت نسبة المستحوذين الأجانب 24% من اجمالي عدد الصفقات خلال الربع الثالث 2018. ولم تتوافر معلومات عن المشتري في 7% من الصفقات خلال الفترة نفسها.

كما لفت التقرير الى اختلاف أهداف المستحوذين الخليجيين خلال الربع الثالث من العام 2018. حيث فضّل المستحوذون الكويتيون الاستثمار في بلدهم الأم، في حين اتجه المستثمرون السعوديون الى الاستثمار في الدول الخليجية. واستهدف مستثمرون اماراتيون وقطريون وبحرينيون الاستثمار خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، بينما خلا المشهد من المستثمرين العمانيين في أي صفقات سواءً داخل دول مجلس التعاون الخليجي أو خارجها خلال الربع الثالث 2018.

شهد قطاعا الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات أعلى عددا من الصفقات، بنسبة 42% من اجماليها. بينما حظيت قطاعات الرعاية الصحية والاعلام والمرافق بحصة 3% لكل منها من اجمالي عدد صفقات الربع الثالث 2018.

هناك 11 صفقة تم الاعلان عنها في الربع الثالث من عام 2018 لكن لم تنفذ حتى الآن، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 35% في عدد الصفقات المماثلة مقارنةً بالربع الثاني من عام 2018. وشكلت الامارات والكويت وقطر مجتمعةً 82% من تلك الصفقات خلال الربع الثالث 2018. وكان نصيب البحرين والسعودية 18% من الصفقات التي اقترب اتمامها.

