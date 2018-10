مال وأعمال

فازت مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS)، بجائزة «أفضل مزود لتكنولوجيا المعلومات للقطاع المالي الاسلامي لعام 2018»، وذلك في احتفال توزيع جوائز «التمويل الاسلامي العالمي لعام 2018» والذي عقد في سراييفو، بالبوسنة والهرسك.

وقد اختارت لجنة التحكيم مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS) للحصول على هذه الجائزة العالمية نظراً لتميز حلول «ETHIX» المصرفية الاسلامية لتكنولوجيا المعلومات، واعتمادها من قبل العديد من المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة عالميا».

وفي تعليقه على الجائزة التي نالتها مجموعة (ITS) خلال حفل حضره رؤساء بعض الدول وكبار الشخصيات في القطاع المالي والمصرفي الاسلامي من مختلف أنحاء العالم، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS) عصام الخشنام: «نحن سعداء باختيار مجموعة (ITS) لهذه الجائزة المرموقة والتي تؤكد من جديد التزامنا التام مع عملائنا، وسعينا الدؤوب والمتواصل لتقديم أحدث الحلول لتكنولوجيا المعلومات لقطاع التمويل الاسلامي».

وتوفر مجموعة حلول «ETHIX» التكنولوجية عددا من المنتجات والخدمات متعددة القنوات سواءً للأفراد أو الشركات في مجال التمويل الاسلامي والاستثمار، بما في ذلك النظام المصرفي الأساسي، نظام التمويل التجاري، نظام متقدم لاحتساب حصة الأرباح وتوزيعها وفق الشريعة الاسلامية، مكننة اجراءات الفروع، العمليات المصرفية عن طريق الحلول التقنية الرقمية «ETHIX Digital Suite»، أجهزة الفروع الرقمية (XTM)، لوحات التحكم والتقارير، بالاضافة الى عدد آخر من المنتجات والخدمات المميزة.

وأضاف الخشنام عقب تسلمه الجائزة من السفير الماليزي في البوسنة ذاكري جعفر، ورئيس مؤسسة جوائز التمويل الاسلامي العالمية الدكتورة صوفيا عزمي «جرى تطوير مجموعة منتجات «ETHIX» من خلال أحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الدعم للمؤسسات المالية في سعيها المستمر للوصول الى مستوى تشغيلي متطور ومساعدتها على مواكبة متطلبات العملاء والأسواق، وذلك الى جانب المساهمة في خفض التكلفة وتحقيق أعلى معدلات الربحية. ويعكس هذا النظام أفضل ما يمكن تطبيقه في مجال الحلول التكنولوجية المصرفية للعملاء بحيث يحقق لهم أعلى درجات الرضا، وأفضل مستويات الأداء».