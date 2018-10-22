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فاز الشريك الرئيس في مكتب ميسان الاستشارات القانونية المحامي بدر الجيعان بجائزة «أفضل شريك مدير في السنة»، وذلك في حفل توزيع جوائز IFLR للشرق الأوسط في 17 أكتوبر الفائت ووذلك المرة الأولى التي تمنح فيها لشريك مدير في مكتب محاماة من الكويت..

هذا، وتُمنح هذه الجائزة للشريك المدير في مكتب المحاماة الذي يثبت أنه احدث اثرا نوعيا على الواقع القانوني في منطقة الشرق الاوسط من خلال نهجه المميز وأدائه المبتكر، وهو ما يكفي لتمييزه عن أقرانه من مكاتب المحاماة. وفي سبيل اتخاذ القرار الانسب، تأخذ لجنة IFLR بعين الاعتبار الصفقات المميزة التي ادى فيها الشريك المدير دورا قياديا أو مشرفا، وتعطي شأنا مهما لتلك المبادرات التي تطور المنطق القانوني وتؤثر في ممارسة القانون بشكل عام في المنطقة.

كما نوهّت لجنة IFLR بدور مكتب ميسان في تقديم المشورة لشركة زين في صفقتها مع شركة عمانتل (للاتصالات)، قائلة: «لقد قام المكتب بقيادة الجيعان بدور المستشار الرئيسي والوحيد لشركة زين في صفقة الاستحواذ (M&A) من قبل عمانتل (للاتصالات)، حيث تولى مكتب ميسان الدور القيادي في التفاوض بمواجهة مكتب «فريشفيلدز» العالمي.

من جانبه، قال الجيعان: «ان نيل هذا جائزة يعد دافعا مهما ومشجعا لجميع المحامين في السعي لتقديم أفضل أداء لموكليهم، كما أنه وسيلة مهمة لتشجيع وتطوير الواقع القانوني في دولة الكويت. أنا فخور للغاية بما حققه مكتبنا هذا العام». وأضاف الجيعان: «أود أيضاً أن أنوّه بمساهمة شريكي عبد العزيز الياقوت الذي تشاركنا سويا في تأسيس مكتب ميسان منذ أربع سنوات».

