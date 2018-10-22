مال وأعمال

أكد الرئيس التنفيذي لشركة نقل وتجارة المواشي المهندس أسامة خالد بودي، أن مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي، سيوفر أكثر من 500 فرصة وظيفية متنوعة للكوادر الادارية والفنية والمتخصصة من الكويتيين وغيرهم.

واعتبر بودي في مقابلة صحافية حضرها المهندس علي عبدالوهاب مدير مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي، أن المشروع الذي تم افتتاحه مؤخرا، يعتبر نقلة نوعية في الكويت والمنطقة عموما، من ناحية الكفاءة والجودة والنظافة، ويعتبر داعما رئيسيا للتخفيف من الأعباء والضغط على المواطنين والمقيمين وخاصة خلال المواسم.

وذكر خلال المقابلة أن المشروع قد استغرق 21 شهرا لتشييده وانجازه، وبقيمة اجمالية 17 مليون دينار، ويقع على مساحة اجمالية قدرها 94 ألف متر مربع، حيث يتألف من مبنى رئيسي ومكاتب ادارية ومحلات تجارية كما يحتوى على سوق للماشية ومساحة خاصة للمزادات العلنية ويضم أيضا صالة مخصصة للذبح تصل طاقتها الاستيعابية الى 18 ألف رأس من الأغنام والأبقار والجمال في اليوم الواحد، علما بأنه سيتم استقبال الجمهور يوميا من الساعة 6 صباحا الى الساعة 6 مساء.

وأفاد المهندس علي عبدالوهاب (مدير المسلخ) أن المشروع صديق للبيئة ومصمم وفق أعلى المواصفات والاشتراطات البيئية وخالٍ من الروائح بنسبة 99.9%، وذلك لاحتوائه على محطة ضخمة مخصصة لمعالجة الهواء والمياه بأحدث التقنيات العالمية، وعلى محطات تحت الأرض لمعالجة وتدوير مخلفات الذبح وتجميع الجلود ومعالجة المواد الصلبة والسائلة.

تفاصيل مقابلة المهندس أسامة خالد بودي والمهندس علي حسين عبدالوهاب فيما يلي:

ما الهدف من انشاء مسلخ وسوق للماشية بهذا الحجم؟

بداية تتقدم شركة نقل وتجارة المواشي بالتهنئة الخالصة للقيادة السياسية والشعب الكويتي عامة، على افتتاح هذا المشروع الخدمي المتميز، كما نثني على جهود المجلس البلدي والبلدية، ووزارة المالية متمثلة بادارة أملاك الدولة، ولجميع مؤسسات الدولة التي ساهمة في تنفيذ هذا المشروع.

كما انجزت «المواشي» هذا الصرح الكبير ووضعت نصب عينيها فتح آفاق جديدة تتماشى مع خطة التنمية لدولة الكويت في خدمة المستهلك حيث قامت الشركة بافتتاح أكبر مسلخ في منطقة الشرق الأوسط بهدف تقديم أفضل الخدمات والمنتجات وفق أعلى معايير ومواصفات «الجودة الحلال»، وها نحن نفتخر اليوم بتقديم هذا المشروع الوطني العملاق الذي يعد رافدا جديدا لتدعيم ايرادات الشركة وتطوير أعمالها بما يحقق طموحات المساهمين الكرام.

ما الذي يميز هذا المشروع الذي يعد الأكبر من نوعه في المنطقة؟ وكم تبلغ كلفة هذا المشروع؟

يصنف هذا المشروع كواحد من أضخم المسالخ في العالم من حيث استخدام طرق واساليب حديثة وتقنية فائقة وأما عن تكلفة المشروع فقد كان بحدود 17 مليون دينار تقريبا، وبمساحة تقدر بـ 94 متر مربع، ويتألف من مبنى رئيسي ومكاتب ادارية ومحلات تجارية كما يحتوي على سوق الماشية وساحة مغطاه مخصصة للمزادات، كما يتضمن حظائر لبيع الأغنام ومنطقة مخصصة لمبيت الأغنام، وكذلك محاصير كبيرة مخصصة للأغنام الاسترالية. وهناك مناطق مخصصة للتحميل والتنزيل، وأيضا يشمل برادات بطاقة تخزينية تصل الى 100 طن، ويتوفر مواقف للسيارات تسع ل 400 سيارة، ومسجد يسع لـ400 مصل، أضف الى ذلك بعض المرافق العامة الأخرى مثل ورش للصيانة والغسيل والتعقيم ومخازن متعددة الأغراض ومباني مختلفة للخدمات.

وهناك عدة مداخل ومخارج لتحقيق الانسيابية في الدخول والخروج من والى المسلخ ومرافقه.

ما الذي يمكن أن يضيفه مشروع بهذا الحجم للكويت؟ وكم استغرقت مدة تشييده؟

هذا المسلخ يعتبر نقلة نوعية في الكويت والمنطقة عموما، من ناحية الكفاءة والجودة والنظافة، وسيعتبر داعما رئيسيا للتخفيف من الأعباء والضغط على المواطنين والمقيمين خاصة خلال المواسم، ومن ناحية أخرى سيوفر هذا المشروع ومرافقه أكثر من 500 فرصة وظيفية متنوعة للكوادر الادارية والفنية والمتخصصة من الكويتيين وغيرهم، واستغرق تشييده 21 شهرا.

هل تم تأجير جميع الوحدات القابلة للاستثمار؟

نعم، وقد تم طرح المحلات التجارية وحظائر الماشية التي تقع ضمن نطاق المشروع للاستثمار بالمظاريف المغلقة بنظام المزايدة على السعر الأساسي للقيمة الاستثمارية الشهرية المحددة لكل نشاط، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للمستثمرين، وتحقيق أعلى عائد للشركة.

ماذا عن سوق المواشي الحية أو صفاة الغنم؟

يحتوي المشروع على عدد 75 حظيرة لبيع الأغنام والمواشي الحية بمختلف أنواعها، والتي يمكن للمستهلك شراؤها من التاجر مباشرة، ويتم نقلها الى المسلخ للذبح والتجهيز، كما توجد في قلب الحظائر ساحة للمزادات بمساحة 800 متر مربع تتيح لجميع مربي الثروة الحيوانية عرض انتاجهم من الأغنام والماعز ومختلف أنواع الماشية الأخرى للمزايدة.

البعض يري أن المسلخ قد يضر بالبيئة، ولاسيما أنه قريب من المناطق السكنية؟

بالعكس هو صديق للبيئة ومصمم وفق أعلى المواصفات والاشتراطات البيئية وخالٍ من الروائح بنسبة تصل الى 99.9 %، وذلك لاحتوائه على محطة ضخمة مخصصة لمعالجة الهواء والمياه بأحدث التقنيات العالمية، وكذلك على مستوى تحت الأرض هناك محطات لمعالجة وتدوير مخلفات الذبح وتجميع الجلود ومعالجة المواد الصلبة والسائلة، وتعمل جميعها وفقا لاشتراطات البلدية التي تم وضعها قبل تنفيذ المشروع، وهو المسلخ الوحيد في الكويت الذي يتم فيه اعادة تدوير جميع مخلفات الذبح دون الحاجة لرميها في مرادم النفايات، وقد راعينا ايضا زيادة الرقعة الخضراء في المشروع من خلال التشجير.

كيف يتم التخلص من المخلفات الناتجة عن عملية الذبح؟

يتم التخلص من المخلفات الصالحة للاستهلاك الآدمي عن طريق تنظيفها وتعبئتها بطريقة سليمة وتبريدها ثم تجميدها.

اما النفايات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي فهي نوعان:

النفايات السائلة مثل (ماء الغسيل والدم) فيتم اعادة تدويرها ليتم اعادة استخدامها في ري الزراعات الغير مثمرة. فيما النفايات الصلبة مثل (العظام والرأس) فيتم اعادة تدويرها عضويا لاستخدامها في صناعة الأسمدة.

ما المعايير ومواصفات الجودة المطبقة في المسلخ؟

الالتزام بمعايير ومواصفات الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

الالتزام بمعايير المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) في التعامل مع الماشية وطريقة الذبح.

الالتزام بتطبيق نظام سلسلة التوريد الاسترالي وتطبيق نظام الرفق بالحيوان.

الالتزام بنظم التعقيم الحديثة للعاملين بصالات الذبح حيث يجب الالتزام بالاستحمام ولبس ملابس الحماية المعقمة ثم المرور عبر سير تعقيم الأحذية، وبالتالي يتم تعقيم العاملين بنسبة 100%.

ما رسوم الخدمات لذبح المواشي والحيوانات بأنواعها المختلفة؟ وهل الرسوم ثابتة طوال العام؟

جميع الرسوم محددة من قبل الدولة وهي تتغير حسب المواسم والمناسبات، وهي على النحو التالي:

- خدمة الذبح للخراف والماعز 1 دينار.

- خدمة الذبح للعجل والابل 8 دنانير.

- خدمات التقطيع الخاص والتغليف والتنظيف تبدأ من دينارين الى 12 ديناراً.

هل هناك مسالخ أخرى لـ«المواشي» في الكويت؟

ليس هناك مسلخ آخر للمواشي سوى مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي.

المرافق الخدمية والتجارية

سوق مركزي.

مطعم ومقهى.

مطبخ للولائم الشعبية.

ساحة المزادات.

28 محصار مبيت، مساحة المحصار الواحد 72 متراً مربعاً.

75 محصار مبيع، مساحة المحصار الواحد 36 متراً مربعاً.

24 محلاً تجارياً، مساحة المحل الواحد 46 متراً مربعاً.

مواقف سيارات بحدود 400 سيارة.

مسجد سعة 400 مصل.