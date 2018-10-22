دفتر أحوال

تمكن رجال الاطفاء مساء الاول من أمس من السيطرة على حريق نشب بـ 4 سيارات متوقفة في ساحة ترابية في منطقة الفحيحيل قبل امتداده الى عدد من السيارات المجاورة.

وكان بلاغ ورد مساء الاول من أمس لرجال الامن يفيد باندلاع حريق بعدد من السيارات في منطقة الفحيحيل، وعلى الفور توجه رجال الامن والاطفاء والاسعاف لموقع البلاغ حيث تبين ان 4 سيارات (شاحنة و3 باصات) متوقفات في ساحة ترابية وقد اندلعت بهن النار فتمت محاصرتها واخمادها قبل امتدادها الى السيارات المجاورة دون حدوث اصابات.

ومن جانبه، اكد مصدر اطفائي الى انه من المحتمل ان يكون الحريق بفعل فاعل، حيث تم استدعاء رجال تحقيق الحرائق لفحص الموقع لمعرفة الاسباب الحقيقية للحريق.

