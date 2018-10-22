loader

دفتر أحوال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

خلال إيقافها في ساحة ترابية

احتراق 4 سيارات في الفحيحيل وأصابع الاتهام: «بفعل فاعل»


تمكن رجال الاطفاء مساء الاول من أمس من السيطرة على حريق نشب بـ 4 سيارات متوقفة في ساحة ترابية في منطقة الفحيحيل قبل امتداده الى عدد من السيارات المجاورة.
وكان بلاغ ورد مساء الاول من أمس لرجال الامن يفيد باندلاع حريق بعدد من السيارات في منطقة الفحيحيل، وعلى الفور توجه رجال الامن والاطفاء والاسعاف لموقع البلاغ حيث تبين ان 4 سيارات (شاحنة و3 باصات) متوقفات في ساحة ترابية وقد اندلعت بهن النار فتمت محاصرتها واخمادها قبل امتدادها الى السيارات المجاورة دون حدوث اصابات.
ومن جانبه، اكد مصدر اطفائي الى انه من المحتمل ان يكون الحريق بفعل فاعل، حيث تم استدعاء رجال تحقيق الحرائق لفحص الموقع لمعرفة الاسباب الحقيقية للحريق.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة