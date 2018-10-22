دفتر أحوال

قضت محكمة الجنايات ببراءة «نزيل» في السجن المركزي من تهمة الاتجار وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بعد ضبطه يقوم بالاتجار والتعاطي داخل السجن.

وتتلخص الواقعة فيما شهد به ضابط الواقعة والذي يعمل بالإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، من أنه وفى يوم الواقعة قام بجولة تفتيشية على الزنزانة بمبنى السجن المركزي وإنه شاهد المتهم بحالة غير طبيعية إذ كان خائفاً بشكل كبير وواضح، لذا قام بتفتيشه احترازياً طالباً منه نزع بنطاله، وإذ فعل ذلك سقطت علبة سجائر، ولما قام بفضها عثر بداخلها على (3) ثلاث لفافات، فتبين له أنهن تحوين بداخلهن مادة بيضاء مشتبه بها، وبمواجهته لما تم ضبطه أقر له ان تلك المضبوطات تخصه بقصد الاتجار فيها.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز مادة مؤثرة عقليا «الميثامفيتامين» وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الاحوال المرخص بها قانونا، كما اسند له أنه أحرز مادة مخدرة (المورفين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً ، وأحرز مادتين مؤثرتين عقلياً (الامفيتامين والميثامفيتامين) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما اسند له أنه أدخل في السجن المركزي المادة محل التهمة الأولى سالفة البيان المؤثرة عقليا على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون.

وحضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن المتهم ودفعت ببطلان الاستيقاف وما استتبعه من اجراءات لعدم استصدار إذن من المختص باصداره، كما دفعت ببطلان الضبط والقبض والتفتيش لعدم توافر اي من حالات التلبس للمتهم، ودفعت الخربوطلي بانتفاء اركان الجريمة، مطالبة ببراءة موكلها مما اسند اليه.

