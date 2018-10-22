دفتر أحوال

احالت دوريات امن الفروانية فجر الاول من أمس 3 وافدين من الجنسية الآسيوية الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم في منطقة الحساوي يروجون الحبوب المخدرة.

رجال دوريات اسناد مديرية امن الفروانية وخلال تجولهم فجر الاول من أمس في منطقة الحساوي تم الاشتباه بسيارة وبعد ايقافها تبين بداخلها 3 وافدين من الجنسية الآسيوية ظهرت عليهم علامات الخوف والارتباك وبتفتيش السيارة عثر على حبوب مخدرة وادوات تعاطٍ وبعد التحقيق معهم اعترفوا بانهم يروجون الحبوب المخدرة على الزبائن.

وعليه تمت احالتهم والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

