دفتر أحوال

اصدرت وزارة الداخلية أمراً بضبط وإحضار مواطن «تاجر» وذلك بعد تقديم شكوى رسمية ضده من إحدى الدول الآسيوية ببيع نفط وتوقيع عقد والتعهد بأن يكون ذلك من خلال الكويت، الا ان التاجر لم يف بالعهد بعد ان وقع على العقد واستلم 200 الف دينار كويتي كدفعة أولية.

وتتلخص الواقعة في الشكوى التي تقدمت بها دفاع الشركة المجني عليها، المحامية حوراء الحبيب، ان موكلتها تعاقدت مع المتهم على ان يتم إرسال نفط لها من الكويت، وبعد إتمام العقد وتسليم الدفعة الاولى من المبلغ، تفاجأوا باختفاء المدعى عليه.

وتساءلت المحامية حوراء الحبيب إلى اين قضايا النصب، وكيف وصلنا الى ان يتم النصب في بيع الذهب الاسود.

واضافت الحبيب لم تقصر الداخلية في اجراءاتها وتعاطيها مع القضية واصدرت أمراً بإلقاء القبض على المتهم وسنطالب بإحالته للمحاكمة وسنسترد حق موكلنا ونطالب بالتعويض المادي.

