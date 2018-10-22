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مكون من 4 أدوار وبه مخالفات أمن وسلامة

السيطرة على حريق منزل عزاب في منطقة الأحمدي


سيطرت فرق الاطفاء مساء الاول من أمس على حريق هائل اندلع في منزل مواطن في منطقة الاحمدي خلال وقت قياسي دون حدوث اصابات.
ووفق مصدر اطفائي افاد بان بلاغا ورد مساء الاول من أمس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في احدى المنازل بمنطقة الاحمدي وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركز الاحمدي لموقع البلاغ حيث تبين ان منزلا مكونا من اربع ادوار خاص للعزاب اندلعت به النار بالدور الثاني والثالث، فتم اخلاؤه على الفور من العمال ومكافحة النار على مدى 3 ساعات حيث تم اخمادها قبل امتدادها الى الادوار العلوية دون حدوث اصابات.
واكد المصدر الى ان المبنى به مخالفات اطفائية للامن والسلامة وجارٍ التحقيق لمعرفة اسباب اندلاع النار.


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