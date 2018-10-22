مال وأعمال

تقريباً توقف السحب من الاحتياطي العام، هذا ما اكده مصدر حكومي مسؤول لـالنهار رداً على سؤال حول ما اذا كانت الحكومة مستمرة في السحب من الصندوق لتغطية العجز الأخير أم لا، مضيفاً: مع تحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية وإيجاد وسائل بديلة مناسبة لتحويل الإيرادات لخزانة الدولة بشكل سريع ودون تأخير توقفت تقريباً عمليات السحب من الاحيتاطي العام.. بل وبدأت عمليات تحويل أي فوائض لدعمه بعد ان شهد تناقصاً كبيراً خلال السنوات الماضية التي شهدت عجزاً متوالياً.

وتحفظ المصدر على القيمة المتبقية في صندوق الاحتياطي العام في الوقت الحالي، لكنه أكد ان عمليات السحب في السنوات الأخيرة كانت كبيرة ومؤثرة على حجم الصندوق الإجمالي..لكنه لم ينضب وسيتم مستقبلاً اعادته لمستويات مقبولة.

وأشار إلى ان الوضع المالي بشكل عام اّخذ في التحسن مستنداً إلى قوة المصدات المالية والأصول الكبيرة للبلاد، كما أن خطوات تنويع الدخل وتعزيز الإيرادات النفطية والبدء بمشروعات صناعية وسياحية كبرى سيقلل الى حد كبير من الاعتماد المفرط على النفط. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية، أن الموازنة العامة للكويت تحولت لتحقيق فائض بقيمة 2.28 مليار دينار، خلال النصف الأول من السنة المالية 2018-2019، المنتهي في سبتمبر الماضي. وكانت موازنة الكويت سجلت عجزاً بقيمة 1.94 مليار دينار، خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأفادت البيانات الصادرة أن الفائض المحقق بلغ 3.3 مليارات دينار (قبل خصم حصة احتياطي الأجيال القادمة (10 في المئة من الإيرادات النفطية) البالغة 1.03 مليار دينار.

وبينت الوزارة، أن الإيرادات العامة للدولة ارتفعت بنسبة 47 % على أساس سنوي خلال النصف الأول، إلى 10.33 مليارات دينار.

وبلغت الإيرادات النفطية نحو 9.7 مليارات دينار خلال الفترة، محققة نحو 73% من المستهدف بالعام الحالي.

وتستفيد الكويت من ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد وصولها لأعلى مستوياتها خلال 4 سنوات، فيما تقدر الكويت سعر النفط بموازنة العام الحالي عند 50 دولاراً.

وحسب البيانات، سجلت المصروفات العامة نحو 5.83 مليارات دينار خلال الستة الأشهر المنتهية في سبتمبر، بتراجع سنوي 13.5 %.

