مال وأعمال

استهلت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على انخفاض المؤشر العام 6?31 نقاط ليبلغ مستوى 4997?6 نقطة بنسبة 0?13 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر العام 35?9 مليون سهم تمت عبر 2287 صفقة نقدية بقيمة 6?7 ملايين دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيس 10?05 نقاط ليصل إلى مستوى 4687?6 نقطة وبنسبة انخفاض 0?21 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 24?9 مليون سهم تمت عبر 1041 صفقة نقدية بقيمة 1?5 مليون دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 4?2 نقاط ليصل إلى مستوى 5168?7 نقطة بنسبة انخفاض 0?08 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10?9 ملايين سهم تمت عبر 1246 صفقة بقيمة 5?15 ملايين دينار (نحو 16?99 مليون دولار). وكانت شركات (سنام) و(المساكن) و(ريم) و(كويت ت) و(أسمنت أبيض) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (آبار) و(المستثمرون) و(زين) و(المال) و(بيتك) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (آسيا) و(تجارة) و(أصول) و(بيان) و(دانة).وتابع المتعاملون إعلان (بورصة الكويت) إعادة التداول في أسهم شركة صكوك القابضة (صكوك) اعتبارا من امس الأحد علاوة على افصاح معلومات جوهرية مجموعة (جي إف إتش المالية) عن تخارج من مشروع ترفيهي. كما تابعوا إيضاحا من شركة بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية (مدرجة وغير مدرجة) لصالح حساب وزارة العدل - إدارة التنفيذ. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق منها السوق الأول ويستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة. وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيس أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيس الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

