مال وأعمال

عقد مجلس إدارة مؤسسة البترول اجتماعا برئاسة وزير النفط وزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول بخيت الرشيدي، بحث خلاله الموازنات التقديرية (التشغيلية والرأسمالية) لمؤسسة البترول وشركاتها التابعة للعام المالي 2019/2020.

وقد صرح المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بأن المجلس قد بحث ملاحظات جهاز المالية والتخطيط بالمؤسسة بشأن الموازنات التقديرية (التشغيلية والرأسمالية) لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام المالي 2019/2020، وقد انتهى الاجتماع إلى اعتماد مجلس إدارة مؤسسة البترول للموازنة (التشغيلية والرأسمالية ) للسنة المالية 2019/2020 للشركات النفطية التابعـة لمؤسسة البترول الكويتية التالية: نفط الكويت، البترول الوطنية، الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، صناعة الكيماويات البترولية، ناقلات النفط، خدمات القطاع النفطي.

