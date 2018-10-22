مال وأعمال

أكدت مصادر ذات صلة أن عودة الحقول المشتركة بين الكويت والسعودية أصبحت مطلبا رئيساً ليس للدولتين وحسب، بل للأسواق النفطية بشكل عام، لافتة إلى أن استئناف العمليات في حقول النفط - التي تضخ 500،000 برميل في اليوم يُعد محورا رئيسا لأسواق النفط كمصدر للقدرة الاحتياطية من جانبها أكدت شركة شيفرون أنها على أهبة الاستعداد لاستئناف ضخ النفط في حقل تشارك فيه السعودية والكويت حالما تم حسم التراخيص البيئية.

وقالت شيفرون إنها أجرت تجربة اختبارية حديثة وأعمال استكشافية في المنطقة.

في سياق متصل أظهرت وثيقة داخلية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أن المنظمة تواجه صعوبة في ضخ المزيد من النفط في السوق بعدما وافقت في يونيو على زيادة الإمدادات، حيث بدد هبوط الإنتاج في إيران وفنزويلا وأنغولا أثر ارتفاع الإنتاج السعودي.

وكانت أوبك وحلفاؤها اتفقوا في يونيو على زيادة المعروض، بعدما حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتجين على تعويض الفاقد في الإمدادات جراء العقوبات على إيران من أجل خفض سعر الخام الآخذ في الارتفاع. وبلغ إجمالي إنتاج أوبك خلال شهر سبتمبر 32.80 مليون برميل، مقارنة بـ32.49 مليوناً خلال الشهر السابق، ويتجاوز حالياً الـ3.2 ملايين برميل يومياً، ومن المقرر أن تصل إلى 3.650 ملايين بحلول 2020، بينما تتجاوز الكميات المصدرة 2 مليون برميل.

