مال وأعمال

طالب محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل نظراءه محافظي البنوك المركزية الخليجية بأن يبادروا بالدفع بالإصلاحات الاقتصادية مختارين قبل أن يضطروا إليها اضطرارا. وقال الهاشل في كلمة افتتح بها اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي علينا ألا نركن إلى الدعة، فلسنا بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، ولاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد أساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الأحداث، مشيرا إلى النفط.

وقال الهاشل أن نبادر إلى الإصلاح مختارين خير لنا من أن نلجأ إليه مضطرين. فبذلك نعالج بروية وخطى وئيدة الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتنا ونجد السير في طريقنا نحو التنويع الاقتصادي وخفض الاعتماد على الموارد النفطية.

ودعا البنوك المركزية الخليجية الى توحيد المساعي والتعاضد فيما بينها في ظل ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة وتقلبات اسعار صرف العملات.

واضاف الهاشل في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الـ 71 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الكويت ان الوضع العالمي مازال مشحونا بالتوتر والاستقطاب ومازالت افاق الاقتصاد العالمي غير واضحة وتحمل مخاطر عديدة خصوصا مع تزايد اصداء النزاعات التجارية والمالية التي تنذر بحروب اقتصادية يكون فيها الجميع خاسرين.

واشار الى ان الاجتماع جاء في وقت يشهد الاقتصاد العالمي تعافيا اضافة الى تحقيق الاقتصادات المتقدمة ارتفاعا نسبيا في معدلات النمو وتجاوزها لمرحلة الركود وانخفاضا ملحوظا في نسب البطالة بالتزامن مع تحسن في اسعار النفط.

وقال ان البنوك المركزية لكبرى الاقتصادات العالمية استمرت بالرجوع عن سياساتها النقدية غير التقليدية بوتيرة وكيفية متباينة مشيرا الى ان هذا الرجوع يثير ما يعانيه العالم حاليا من هجرة رؤوس الاموال من الاسواق الناشئة وتقلبات اسعار صرف العملات وانخفاض قيم الاصول في تلك الاسواق فضلا عن اختلالات عالمية متصاعدة وارتفاع كبير في حجم الديون.

واضاف ان تبني بعض الاقتصادات المتقدمة لسياسات نقدية انكماشية ادى إلى ارتفاعِ أسعارِ الفائدة والصرف لديها مما أثر على تنافسية اقتصاداتها فجنحت إلى فرض تدابير حمائية حيث ساد المشهد الاقتصادي العالمي نظرة انعزالية على نحو غير متسق مع ابعاد الدورات الاقتصادية. واشار الى ان دول الخليج ليست بمنأى عن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية لاسيما في ظل اعتماد اقتصاداتنا على مورد اساسي يخضع لتقلبات السوق وتبدلات السياسة وتحولات الاحداث رغم بواعث التفاؤل ما يستدعي عدم الركون والفطنة. وقال الهاشل ان هدف اجتماع هو توحيد المساعي والتعاضد بين دول مجلس التعاون للاتفاق على افضل السبل وانسبها لحماية استقرار اقتصاد دول المجلس ولتمهيد الطريق بصورة مضمونة نحو تحقيق الرفاه المستدام لشعوبها لاسيما ان دول المجلس تمتلك العزم والعلم والموارد الطبيعية التي تعينها على مواجهة اخطر المصاعب. واكد الهاشل على ان استشراف المستقبل يظهر حقيقة مهمة وهي ان التقنيات المالية اصبحت واقعا يوميا مستخدما وتزداد ابتكاراتها ما يضيف اعباء على الجهات الرقابية تتمثل في الحاجة الى الاستفادة من مزاياها دون تساهل مع مخاطرها.

