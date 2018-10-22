مال وأعمال

اكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة على اهمية الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار المالي لدول المجلس والمسؤولية الملقاة على عاتقها لدعم مسيرة اقتصاد دول مجلس التعاون.

واضاف الزياني ان لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية تقوم بجهود حثيثة من اجل تعزيز مسيرة التكامل الخليجي فيما بينها مشيرا الى انه تم عقد اجتماعين مهمين خلال العام الحالي كان لهما نتائج ايجابية على مسيرة التعاون والتكامل الخليجي في هذا المجال الحيوي.

واعرب الزياني عن امله في ان يسفر الاجتماع الثالث المنعقد عن قرارات بنائه تعزز الجهود والمساعي الهادفة الى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي لدول المجلس خصوصا في الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال والمتعلقة بالمستجدات بشأن اعمال شركة المدفوعات الخليجية ومسالة الاشراف والرقابة على الجهاز المصرفي واعتماد خطة عمل فريق العمل الدائم للتقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس.

واشاد الزياني بالكويت لما قدمته وتقدمه قيادتها الحكيمة من دعم ومساندة لانجاز اهداف مجلس التعاون اضافة الى ما يلقاه العمل الخليجي المشترك من دعم واهتمام من حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد.

