مال وأعمال

أعلن عضو مجلس ادارة مجموعة «المستشار الهندسي» للمصاعد والسلالم الكهربائية أحمد الشراح عن تدشين المجموعة لفرعها الجديد في الكويت على طريق الغزالي بحضور ممثل وزارة التجارة ومشاركة واسعة من ممثلي القطاع العام والخاص وعملاء الشركة وذلك في اطار استراتيجية الشركة في السير بخطى ثابتة للحصول على حصة سوقية كبيرة من سوق المصاعد المحلي، عبر استخدامها لاحدث الوسائل التكنولوجية.

وأضاف الشراح في بيان صحافي أن مجموعة «المستشار الهندسي» أقامت احتفالية على هامش الافتتاح حيث تم توزيع جوائز تفوق 266 ألف دينار بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة عبد العزيز أشكناني الذي أشرف على عملية السحب والتي فاز فيها بالجائزتين الأولى كلا من مهدي فهد سعود العجمي وجمال عواد العازمي.

وهي عبارة عن مصعد مجاني بقيمة 3 آلاف دينار، كما فاز نحو 200 عميل بجائزة الباقة الذهبية بقيمة 1300 دينار وتضم أبواب أستانلس للمصاعد وأبواب V.V.V.F، وشاشات للأدوار وبطاريات طوارئ لتحريك المصاعد وقت الأعطال.

ومن جانبه، قال مدير عام المجموعة راغب مصطفى اسماعيل إن افتتاح الفرع الرابع الجديد يأتي ضمن استراتيجية الشركة في خطة الانتشار والتوسع المعمول بها وحرصا على تسهيل وصول العملاء لفروع وخدمات الشركة بهدف تمكين أكبر شريحة ممكنة من المجتمع من أصحاب القسائم والشركات حيث استطاعت المجموعة خلال فترة قليلة أن تكون في مقدمة شركات المصاعد فى السوق المحلي من خلال توفير أعلى معايير الجودة والامن والسلامة والمواصفات القياسية العالمية لتحقيق رضا العملاء والمستهلكين.

واوضح راغب ان رؤية «المستشار الهندسي» تتماشي مع رؤية البلاد الاقتصادية لـ 2035 في استخدام أحدث تكنولوجيا والتي تتماشى مع المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص،لافتا الى أن الشركة تسعى دائماً لتحقيق المزيد من النمو والتميز التشغيلي من خلال الابتكار، والتنويع والقيادة المسؤولة.

ومن ناحيته، قال عضو مجلس ادارة المجموعة نواف العازمي إن «المستشار الهندسي» للمصاعد حققت نمواً كبيراً وانطلقت من قوة الى قوة لتصل الى ما وصلت اليه اليوم حيث أصبحت تتمتع بمكانة وسمعة كبيرة واحترام وتقدير واسع بين العملاء لقدرتها على تقديم خدمات المصاعد والسلالم الكهربائية عالية الجودة لجميع القطاعات التي تخدمها في خطوة تعكس هذا النمو الكبير والتطور في الأداء.

