مال وأعمال

استضافت الكويت امس الاجتماع الثاني للفريق الفني المتخصص بالرؤية الشاملة الخاصة بالعمل السياحي المشترك في دول المجلس بتنظيم الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وأكد الوكيل المساعد لقطاع السياحة في وزارة الاعلام يوسف مصطفى ان هذا الاجتماع يأتي استكمالا لما جاء من توصيات لاجتماع الفريق الاول الذي عقد في البحرين في يناير عام 2017، مشيدا بجميع الجهود التي بذلت في الاجتماع الاول .

وأضاف مصطفى في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع عقب الجلسة الافتتاحية ان قطاع السياحة يعد من اهم القطاعات الاقتصادية في العالم، مبينا ان العالم أصبح يلعب دوراً بارزاً في تطوير وصناعة السياحة كونها تعد مصدراً حيوياً من مصادر الدخل القومي وعاملاً سياحياً محركاً لجميع الاقتصادات في دول العالم. وبيّن ان تطويرالسياحة ضرورة لما لها من اهمية حيث توفر فرصا وظيفية عديدة للشباب وتعمل على تدفق الاستثمارات الاجنبية وتساعد في التوسع العمراني وخلق مناطق جذب سياحية واستقطاب مشاريع على المدى المتوسط او الطويل منوهاً إلى ان السياحة تسهم في جعل التنافسية بشكل اكبر بين دول العالم . وقال مصطفى: من هنا تأتي اهمية التعاون الخليجي المشترك في جميع المجالات وان السياحة احد اهم هذه المجالات لوضع آلية عمل واستراتيجية دائمة فيما يتعلق بالعمل السياحي على مستوى دول المجلس .

ونوه الى ضرورة العمل للوصول الى ما نصبو اليه من أهداف وآمال تحقق الرؤية السياحية على مستوى منطقتنا الخليجية والاقليمية والعربية .

وأشار إلى ان الاجتماع ناقش بنود عديدة منها السياحة البينية وتشجيع المستثمر في الدخول الى الاسواق الخليجية ومواصلة استكمال الخطوات في سبيل تكوين رؤية مشتركة وقوانين موحدة لدول المجلس فيما يتعلق بالمجال السياحي ومشاركة القطاع الخاص في التنمية السياحية والتسويق السياحي، مشيرا الى انه حرص ان يكون في الجلسة الافتتاحية من يمثل القطاع الخاص لايماننا الكبير ان القطاع الخاص له دور كبيرا في دعم جهود العمل الحكومي للوصول الى رؤية مشتركة تتضافر فيها جميع الاجنحة للتحليق بهذا المجال الحيوي الذي هو مجال السياحة .

وألمح مصطفى الى أن تنمية رأس المال البشري عاملا مهما كذلك مواضيع أخرى أدرجت على جدول الاجتماع معرباً عن سعادته باستضافة الكويت لهذا الاجتماع وتستضيف أشقائها وشقيقاتها في دول المجلس. من جانبه، قال مدير ادارة الثقافة والسياحة والآثار في أمانة مجلس التعاون سعد النصبان ان الاجتماع يهدف لاعداد خطة تنفيذية للرؤية الشاملة التي لها اهداف رئيسة اقتصاديا أو ثقافيا واجتماعيا وفي جانب رأس المال البشري وأضاف النصبان ان هذه الاهداف لها محاور تم مناقشتها خلال الاجتماع . ومضى قائلا: نتطلع الخروج بخطة تنفيذية لهذه الرؤية تتضمن برامج ومؤشرات خاصة في مجال السياحة البينية لدول المجلس . ومن جانبه، اوضح المديرالعام مساعد للشؤون الادارية بوزارة السياحة في سلطنة عمان عبدالله الحجري ان الاجتماع تناول 3 محاور رئيسة هي: المحور الاقتصادي ومحور تنمية رأس المال البشري والمحور المتعلق باطار المسؤولية الاجتماعية للقطاع السياحي تجاه المجتمعات المحلية. وأضاف ان توجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون هي محل التنفيذ حيث استقبلها الوزراء المسؤولين بقطاع السياحة بصدر رحب وتم تشكيل فريق لدراسة التكامل بين دول المجلس فيما يخص القطاعات السياحية، لافتاً الى ان دول المجلس تتميز بالمنتج السياحي وتتكامل وقد تتغير المقومات السياحية من بلد الى آخر، مشيرا الى اننا نسعى الى جعل دول المجلس وجهة سياحية موحدة لنستقطب من خلالها السياح من دول العالم. وفي ذات السياق، أكدت المستشارة السياحية وممثلة مملكة البحرين هدى الحمر بأن للسياحة أهمية وحيوية للدول بالإضافة لأنها تعد مورد مهم للميزانية العامة للدول بعد النفط، ومن المهم أن تكون هناك رؤية واستراتيجية للنهوض بالسياحة، فلا يمكن أن تتقدم الدول إن لم تهتم بتطوير السياحة التي من خلالها تكون الاستدامة العامة، وفي الاطار ذاته أفاد نبيل الخضري من شركة داز لينغ لتنظيم المعارض والمؤتمرات ان تشجيع السياحة البينية في دول المجلس مطلب مهم ، مشيرا الى ان ما تطرق اليه الاجتماع من مواضيع مهمه تثري صناعة السياحة خاصة عند الخروج بتوصيات تتبعها خط استراتيجية لتطبيقها بشكل صحيح . وأضاف ان القطاع الخاص مطالب بالاستثمار في صناعة السياحة لما تحويه من فوائد اجتماعية بالاضافة الى الاستثمارات التي تدرها .

من ناحيته أكد مدير عام اتحاد اصحاب الفنادق بالكويت محمد ناجيا ان قطاعي الفنادق والطيران احد اهم ركائز النمو بالنسبة لتطوير السياحة في اي دولة مبيناً أن السياحة مهمة في العالم وانها توظف 15% من الطبقة العاملة في العالم بقطاع السياحة وايراداتها كبيرة والكويت لديها بنية تحتية ومطارات جديدة تستدعي تطوير السياحة خلال الفترة المقبلة.

