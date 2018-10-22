مال وأعمال

استطلع المشاركون في فعاليات المعرض المتنقل للسياحة في الشرق الأوسط 2018، والذي عقد أخيراً في الكويت ضمن محطات المعرض التي تجوب بلدان الخليج والمنطقة بهدف الترويج السياحي لبلدانها، أهم وابرز التطورات السياحية والترفيهية والمشاريع الجاذبة في بعض الدول الأوربية والآسيوية لاكتشاف افضل الخيارات والفرص التي تلبي متطلبات السائح الكويتي.

ويأتي المعرض والذي تنظمه شركة «آفيايبس» في الكويت كاحد اهم الخطوات التي تمثل حلقة الوصل والربط بين الشركات ومكاتب السياحة والسفر بالكويت وبين الهيئات السياحية العالمية لتبادل المعلومات والمعرفة حول الخدمات التي توفرها للسائحين الخليجيين والعرب في مناطقها بما يحقق النمو ويعزز من النشاط السياحي لديها.

شاركت في المعرض ضمن الهيئات السياحية العالمية هيئة مالطا للسياحة، وسياحة اسبانيا وسياحة كيويتو، ومجلس السياحة السلوفيني وغيرها من وجهات السفر المرموقة وأقيم المعرض بحضور عدد من المسؤولين، والمختصين بقطاع السفر والسياحة والعطلات بالكويت من بينهم ممثلين عن مكتب العطلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية ، ومن مركز كندا للسياحة، والشامل للسياحة وبمشاركة وحضورممثلي الجهات والشركات وذات الصلة بالقطاع السياحي. ومن جهته، أوضح عبدالله السداني ممثلاً عن مكتب العطلات لشركة الخطوط الجوية الكويتية أن الملتقى يسهم في الكشف عن المستجدات العالمية على صعيد النشاط السياحي فضلاً عن كونه يجمع هيئات وشركات ومكاتب سياحية كبري في العالم تحت سقف واحد، ليتيح امامنا كمختصين في قطاع العطلات باختيار الأفضل وكذلك في تعميق العلاقات بين الكويت والوجهات السياحية العالمية لتوفير الجهود على الجمهور الكويتي في اختيار وجهته لقضاء العطلات، مبيناً أن التطورات العالمية في مجال السياحة كشفت عن تسارعات ومنافسة كبيرة بين القطاعات السياحية العالمية وبين بعضها البعض للحصول على أكبر قدر ممكن من عدد زوارها السنوي ومنها الجهود في استقطاب السياح الخليجيين والعرب. وأضاف السداني في تصريح صحافي أن هذه الفعاليات تعتبر احدى المكونات المهمة للاسواق السياحية، بما يحقق الآمال، ويسهم في اثراء التوجهات السياحية .

ويعد المعرض المتنقل للسياحة في الشرق الأوسط أحد أبرز الفعاليات الدولية في قطاع السفر الذي يقام في منطقة الشرق الأوسط بهدف عرض أحدث الاتجاهات في قطاع السفر والسياحة، وتتخلله سلسلة من اللقاءات والاجتماعات التي تتناول العديد من الجوانب المتعلقة بهذا القطاع.

