مال وأعمال

قام البنك «التجاري» بإجراء السحب الأسبوعي على «حساب النجمة» وذلك ضمن برنامج سحوبات النجمة على جائزة 5,000 دينار، وكانت الجائزة من نصيب محمد جابر حجي محمد، وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة لطيفة الجيعان.

وقد أوضح البنك أن جوائز حساب النجمة أصبحت مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة بالإضافة إلى تنوعها طوال السنة، وسوف تكون هناك جوائز أسبوعية بقيمة 5,000 دينار، وشهرية بقيمة 20,000 ديناور، وجائزة نصف سنوية وقدرها نصف مليون (500,000) دينار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي سيقام عليها السحب في يناير 2019 وهي (1,500,000 دينار) الجائزة النقدية الأكبر سنويا ليس فقط على مستوى الكويت بل على مستوى العالم.

وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات والفوز بالجوائز القيمة، كشف البنك أنه يمكن فتح حساب النجمة فقط بإيداع 100 دينار كويتي ويجب أن يكون في الحساب مبلغ لا يقل عن 500 دينار لدخول جميع السحوبات على جميع الجوائز التي يقدمها الحساب. وبالنسبة لفرص الفوز فإنه كل ما زاد المبلغ المحتفظ في الحساب زادت فرص فوز العميل حيث أن كل 25 دينار توفر فرصة واحدة للفوز، فضلاً المزايا الإضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب وكذلك الحصول على الخدمات المصرفية كافة من البنك التجاري.

