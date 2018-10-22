مال وأعمال

أطلقت «زين» خدمة «BEAM» للإنترنت اللاسلكي فائق السرعة، والتي تعتمد على تكنولوجيا إنترنت النطاق العريض اللاسلكي، وتُقدّم سرعات إنترنت لاسلكية فائقة تُماثل سرعة الألياف الضوئية، وذلك كأول شركة اتصالات تُطلق هذه التكنولوجيا الحديثة في الكويت باتجاه شبكة الجيل الخامس 5G. وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة كُلّياً يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية نحو التحوّل إلى مزوّد الاتصالات الرقمي المتكامل، وسيمثّل نقلة نوعية لمحفظة الحلول والخدمات التكنولوجية التي تُقدّمها لتلبية احتياجات قاعدة عملائها ومجتمع قطاع الأعمال التي تُعتبر الأكبر في السوق الكويتي.

وبينت «زين» أن خدمة «BEAM» الجديدة تعتمد على أحدث حلول إنترنت النطاق العريض اللاسلكي Wireless Broadband، وهي تُقدّم سرعات إنترنت فائقة تُماثل سرعة الألياف الضوئية تصل إلى 40 ميغابايت في الثانية، بحيث تضمن سرعات قوية تُمكّن العملاء من الاستمتاع بخدمات الإنترنت كالبث بتقنية 4K والواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية وتحميل الملفات الكبيرة بكل سهولة في المنزل.

وأضافت الشركة أنها تُقدّم خدمة BEAM الجديدة من خلال باقتين مرنتين للدفع الآجل تُناسب احتياجات العملاء المختلفة، بحيث تُقدّم الباقة الأولى سرعات تصل إلى 20 ميجابت في الثانية وبسعة استخدام غير محدودة مُقابل 25 ديناراً شهرياً (التزام لمدة 24 شهراً)، أما الباقة الثانية فتُقدّم سرعات تصل إلى 40 ميغابايت في الثانية وبسعة استخدام غير محدودة مُقابل 40 دينار شهرياً (التزام لمدة 24 شهراً). وذكرت «زين» أن الاشتراك في أي من الباقتين يشمل جهاز BEAM Router مجاناً، بالإضافة إلى هدية مجانية عبارة عن جهاز Hotspot LTE متنقل مع سعة استخدام شهرية 50 غيغابايت مجاناً، وفور الاشتراك في الخدمة، سيقوم فريق «BEAM» التقني بزيارة العميل ليتم تركيب جهاز الـ Router في المنزل مجاناً، على أن تشمل التغطية الأولية للخدمة المناطق ما بين الدائري الأول إلى الدائري الخامس، وسيتم إطلاقها في المزيد من المناطق قريباً. وأكدت زين أن تقديم هذه الخدمة الحديثة سيساهم في إطلاق كامل إمكاناتها في المجتمع الرقمي، وسيعزز من محفظة خدماتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جبهات متعددة، بالإضافة إلى أنه سيحفز من جهود الشركة في أن تصبح المزود الرائد في مجال نمط الحياة الرقمي.

