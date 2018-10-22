دوليه

قاد محمد كنو فريقه الهلال لفوز صعب على مضيفه الشباب اول من امس على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن المرحلة السادسة من الدوري السعودي. وتقدم الهلال الذي يملك مباراة مؤجلة الى مركز الوصافة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات، بينما تراجع الشباب الذي تلقى خسارته الأولى الى المركز الثامن برصيد 9 نقاط. وتعرض لاعب الهلال والمنتخب الاماراتي عمر عبدالرحمن «عموري» لاصابة قوية في الدقيقة السابعة، فلم يكمل بسببها المباراة وخرج باكياً.ومع ان ادارة الهلال اكدت حاجة اللاعب لاجراء المزيد من الفحوصات لتشخيص الاصابة بشكل دقيق، الا ان تقارير اشارت الى اصابة قوية في الركبة. وأكرم الاتفاق وفادة ضيفه الأهلي بسداسية تاريخية لم تشهدها مواجهات الفريقين الدورية طوال تاريخهما، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام وانتهى 6-2.سجل للاتفاق سعيد الربيعي (8) والأرجنتيني كريستيان غوانكا (44) والمصري حسين السيد (51) والأوروغوياني برايان اليمان (63) ومحمد الكويكبي (67) وحسن الحبيب (79) وللأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا (45 + 1) وتفاريس دجانيني من الرأس الأخضر (85).ورفع الاتفاق رصيده الى 11 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز الثالث.

