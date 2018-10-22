دوليه

أوقفت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم امس لاعب نادي الاتحاد حسن معاذ عامين وتغريمه 100 ألف ريال (نحو 260 ألف دولار) لاعتدائه بالضرب على لاعب احد حسين عبدالغني، في اجراء لقي انتقادا من قبل ناديه.

وكانت المباراة التي اقيمت الجمعة الماضي في جدة ضمن المرحلة السادسة من الدوري المحلي، قد انتهت بالتعادل 1-1، الا انها شهدت في ختامها اشكالا بين معاذ وعبدالغني في النفق المؤدي الى غرف تبديل الملابس، مع تأكيد لاعبين في احد ان معاذ قام بالتعدي على المدافع المخضرم. وأكدت اللجنة في بيان نشره حساب الاتحاد السعودي على «تويتر» امس، ان معاذ قام «بالاعتداء بالضرب على لاعب نادي احد حسين عبدالغني، ما تسبب له بشج في رأسه وذلك اثناء دخول اللاعبين للممر بعد نهاية المباراة، حسب ما جاء في تقريري مراقب ومنسق المباراة».

واعتبرت اللجنة ان ما قام به معاذ مخالف للمادة 48 من لائحة الانضباط والأخلاق، ويستوجب معاقبته «بالايقاف لمدة سنتين في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها بداية من تاريخ القرار، مع الزامه بدفع غرامة مالية قدرها 100 الف ريال سعودي (نحو 260 الف دولار)».

وأشارت لجنة الانضباط والأخلاق الى ان القرار قابل للاستئناف.

