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شق الكويت طريقه كعادته في السنوات الاخيرة حيث انفرد الاول من امس بصدارة الدوري بعد فوزه على النصر 4-0 في الجولة السادسة، رافعا رصيده الى 16 نقطة. سجل اهداف الفائز فيصل زايد (50) والتونسيان حمزة الاحمر(57) والعاجي جمعة سعيد(73) وصابر خليفة (84).

ورغم الهزة التي تعرض لها الابيض في بداية الموسم بعدما خسر في كأس السوبر امام القادسية 0-1 قبل ان يخسر امام الاسماعيلي في ذهاب البطولة العربية للاندية 0-2 في المباراة التي اقيمت في مدينة الاسماعيلية المصرية الا ان الفريق استعاد توازنه وقدم عروضا جيدة وتمكن من تصدر الدوري وكاد ان يتأهل الى الدور الثاني من البطولة العربية لولا خسارته امام الاسماعيلي في الاياب بركلات الترجيح 3-5 بعد انتهاء الوقت الاصلي 2-0.

وثبت بالدليل الواقعي ان قرار اقالة المدرب الفرنسي روبير فيلود والاستعانة بالمدرب محمد عبدالله كان صائبا حيث ظهر الابيض بمستواه المعهود، وهو المستوى الذي كان غائبا في بدايات الموسم.

من جانبه اثبت كاظمة انه ما زال فريقا قويا قادرا على صنع الفارق عندما اوقف انتصارات السالمية وتعادل معه 1-1 الاول من امس على ستاد ثامر في الجولة السادسة من الدوري حيث سجل للبرتقالي البرازيلي فانديرلي (9) بينما سجل للسماوي السوري فراس الخطيب (57). وبهذه النتيجة رفع السالمية رصيده الى 14 نقطة ليبقى في المركز الثاني بينما رفع كاظمة رصيده الى تسع نقاط.

في المقابل ما زال السالمية يحتاج الى النفس الطويل اذا رغب في منافسة الكويت على لقب الدوري حيث يمتلك الابيض مقومات كثيرة تجعله الاوفر حظا للقب اهمها امتلاكه صفا ثانيا قادرا على تعويض اي نقص في صفوف الاساسيين بالاضافة الى الادارة المتمرسة التي تستشف مشكلات الفريق وتعمل على حلها قبل وقوعها.

