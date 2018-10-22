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عواد: سماعة الحكم خربانة !


انتقد المدرب المساعد في السالمية سلمان عواد الطاقم التحكيمي لمباراة فريقه مع كاظمة الاول من امس في الدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1 على ستاد ثامر. وقال عواد تحدثت الى حكم الساحة عبدالله الجمالي اكثر من مرة عن الاخطاء التحكيمية وقلت له: «ألا ينبهك الحكم الرابع»؟ فجاوبني قائلا: «السماعة خربانة، من طلعتها من كيسها ما تشتغل». واردف: «ما هذه المباراة التي لا يستمع فيها حكم الساحة الى مساعديه، وكيف لم يتدخل الحكم الرابع عمار اشكناني.. فقد تداخل لاعبو كاظمة مع لاعبينا في اكثر من كرة بخشونة بالغة كما اغفل الحكم احتساب ركلة جزاء لفريقي بالاضافة الى احتساب خطأ ضد احمد الظفيري رغم انه هو من تعرض للضرب في عينه من لاعب كاظمة عبدالله الظفيري»، مضيفا:»أشكناني لم يهتم بما يحدث في المباراة من اخطاء وقام بطردي من الملعب بمجرد ان نبهته على المهزلة التحكيمية التي تحدث». وتابع: «رغم ما حدث الا انني راض عن اداء فريقي خصوصا في الشوط الثاني حيث كنا الطرف الافضل وكنا نستحق الفوز مع اعترافي بتفوق كاظمة في الشوط الاول حيث كانوا افضل منا».


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