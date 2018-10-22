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عبر المدرب المساعد في كاظمة عبدالحميد العسعوسي عن استيائه من اضاعة فريقه فرصا عديدة امام السالمية في لقائهما الذي انتهى الاول من امس بالتعادل 1-1 على ستاد ثامر في الجولة السادسة من الدوري، موضحا ان فريقه كان الطرف الافضل في المباراة خصوصا خلال الشوط الاول وأنه سيطر على الملعب وصنع فرصا خطرة عديدة على مرمى السالمية، مضيفا: «كانت تنقصنا اللمسة الاخيرة ولولا الفرص التي اضعناها لخرجنا من المباراة بثلاث نقاط مهمة».وذكر ان البرتقالي سيستعد خدمات اللاعب حمد حربي خلال مباراته الجمعة المقبل مع الشباب في الجولة السابعة من الدوري، مبديا تفاؤله بامكانية فوز كاظمة في المباراة والظفر بنقاطها الثلاث، خصوصا بعد المستوى المتواضع الذي ظهر به الشباب الاول من امس امام التضامن حيث خسر على ملعبه بنتيجة 0-4 ليتوقف رصيده عند (4 نقاط) بينما رفع التضامن رصيده الى اربع نقاط.

