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يسعى كاظمة الى مواصلة انتصاراته عندما يلتقي الجهراء في 07:30 مساء اليوم في افتتاح الجولة السادسة من دوري كرة اليد التي تشهد لقاءين آخرين يجمعان برقان مع الشباب في 06:00، والقرين مع الصليبخات في 04:30، وتقام المباريات الثلاث على صالة الشهيد فهد الأحمد في منطقة الدعية.

ويبدو كاظمة متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط من 5 انتصارات دون اي هزيمة، مرشحاً لمواصلة الفوز نظرا للفارق الفني الكبير الذي يصب في مصلحته على حساب خصمه الجهراء صاحب الـ 4 نقاط. وفي اللقاء الثاني يأمل برقان الذي يمتلك 8 نقاط من 4 انتصارات وهزيمة في مواصلة تقدمه لضمان تأهله الى المرحلة المقبلة، فيما يدخل خصمه الشباب اللقاء بنقطتين وهو يسعى الى تقديم عرض لائق وتحقيق نتيجة ايجابية. وتتكافأ الفرصة في لقاء القرين مع الصليبخات (4 نقاط لكل منهما) الأمر الذي يمنح اللقاء اهمية للطرفين.

