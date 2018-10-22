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تفوق اللاعبان النمساويان ماركو اندريتش ومايكل فرانك على منافسيهما السعودي سعود الحقباني وزميله الياباني جيني انوي 2-0 في نهائي مسابقة الزوجي ضمن بطولة الكويت الدولية للتنس للناشئين التي اختتمت اول من امس بحضور نائب رئيس الاتحاد مدير البطولة عبدالصمد العريان.

وشهدت البطولة مشاركة دولية كثيفة من 21 دولة هي الكويت والسعودية والبحرين ومصر وسورية وبلجيكا والهند وبولندا واليونان وروسيا وأيرلندا وأميركا واليابان وألمانيا وبريطانيا وليتوانيا ورومانيا والفلبين وسلوفاكيا وفرنسا والنمسا.

وبعد انتهاء المباراة النهائية للبطولة كرم الاتحاد كلاً من حكم عام البطولة اسيل شاهين والمدير الفني للاتحاد عباس البصيري ونادي اليرموك وتلفزيون الكويت والفندق الرسمي للبطولة فندق لو جاز.

وفي تصريح له اعرب العريان عن سعادته البالغة بنجاح البطولة واستمرار الاتحاد الكويتي في تنظيم هذه المسابقة الدولية للناشئين سنوياً باشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وشكر العريان اعضاء اللجان العاملة في البطولة الذين وفروا سبل الراحة للاعبين الأجانب المشاركين فيها من تنقلات وغيرها وأسهموا اسهاماً كبيراً في نجاح البطولة وخروجها بالشكل اللائق.

كما توجه بالشكر الجزيل للهيئة العامة للرياضة على رعايتها للبطولة ولجميع انشطة الاتحاد في الداخل والخارج.

