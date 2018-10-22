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اعلن رئيس مجلس ادارة النادى الرياضي للمعاقين شافي الهاجري ان اللجنة الفنية لرياضة ذوي الاعاقة بمجلس التعاون الخليجي اقرت استضافة الكويت لبطولة الخليج التاسعة للمنتخبات لكرة السلة على الكراسي المتحركة في ديسمبر المقبل.

وقال الهاجري ان الكويت ممثلة بالنادي الرياضى للمعاقين ستستضيف البطولة بمشاركة جميع منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي.واوضح ان قرار استضافة الكويت للبطولة جاء بالاجماع عقب ختام اجتماع اللجنة الفنية لرياضة ذوي الاعاقة بدول مجلس التعاون الذى عقد اول من امس بالكويت بحضور ممثلي دول الامارات والسعودية وعمان وقطر والبحرين اضافة الى الكويت.

وأكد ان النادي سيبدأ استعدادته لتنظيم هذا الحدث الرياضي من الآن وذلك لضمان انجاح هذا التجمع الاخوي، منوها بمستوى التعاون والتفاهم التي ساد اجواء الاجتماع الذى تم خلاله ايضا مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال.ولفت الى ان اللجنة التنظيمية لرياضة ذوي الاعاقة بدول الخليج العربية عقدت بدورها اجتماعا اول من امس برئاسة الشيخ محمد بن دعيج وبحضور جميع ممثلي دول الخليج تم خلاله الموافقة على قرارات اللجنة الفنية ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالنهوض والارتقاء برياضة ذوي الاعاقة الخليجية.

