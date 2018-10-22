عربيات ودوليات

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم ان اللجنة الوطنية التي سيتم تشكيلها لاعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج، الهدف منها تشكيل قاعدة بيانات بدءا من داخل الدولة حيث تقوم كل وزارة بتجميع المصريين في الخارج وفقاً لتخصصاتها لتقوم وزارة الهجرة بتجميعها.

ووافق رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي على تشكيل لجنة مكونة من وزارت الهجرة والخارجية والاتصالات والتخطيط والقوى العاملة بجانب البنك المركزي وهيئة الرقابة الادارية برئاسة وزيرة الهجرة لاعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج.

وأشارت وزيرة الهجرة الى ان قاعدة البيانات التي يتم تجميعها حالياً ليس لها اي صلة بمرتبات المصريين في الخارج ولن يكون هناك اي خطوة لفرض ضرائب عليهم حيث ان الهدف من قاعدة البيانات هو تلبية احتياجات المصريين في الخارج طبقاً لشرائحهم وللمزيد من التواصل.

من جهته، اوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء ان اللجنة تختص باعداد قاعدة بيانات متكاملة عن المصريين بالخارج بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية، تنفيذاً للتكليفات الرئاسية بهذا الشأن، ولما يمثله ذلك من توظيف لقدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة رؤية مصر 2030، وكذا في اطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة وأكد ان للجنة الحصول على كافة البيانات المتاحة عن المصريين بالخارج من كافة الوزارات والجهات دون حجب، وكذا اعداد نموذج رقمي موحد لبيانات المصريين بالخارج، وذلك من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على ان يتم مراجعة كافة البيانات التي يتم الحصول عليها من الوزارات والجهات المختلفة والتأكد من استيفائها للمعلومات المطلوبة بالنموذج الموحد لتحقيق الأهداف المرجوة من اعمال اللجنة، فضلاً عن التنسيق والتواصل المباشر مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومن تستعين بهم للقيام بأعمالها لتيسير اعمال اللجنة، وعقد الاجتماعات وورش العمل والحصول على البيانات والمعلومات المطلوبة.

كما اوضح القرار ان للجنة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتدقيق وتوحيد البيانات ووضع الآليات اللازمة لاعداد قاعدة البيانات المتكاملة وتحديثها في اطار مؤسسي وفقاً لأحدث النظم المطبقة لأمن المعلومات، من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووضع آلية للربط البيني بين قاعدة البيانات وقواعد البيانات بكافة الوزارات والجهات المعنية لتحديث قاعدة البيانات بصفة دورية، والحصول على كافة البيانات المحدثة عن المصريين بالخارج من مختلف الجهات، بالاضافة الى ادراج قاعدة البيانات ضمن مشروع البنية المعلوماتية للدولة، والقيام بتحليل البيانات ووضع المقترحات اللازمة لتمكين الدولة من توظيف قدرات وخبرات المصريين بالخارج في دعم خطة التنمية المستدامة بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية القومية، الى جانب اتاحة البيانات للجهات الحكومية المختلفة للعمل بها وفقاً لنطاق الاختصاص بكل جهة، وكذا دراسة وتقديم المقترحات التي من شأنها استكمال بناء وتحديث قاعدة البيانات المتكاملة للمصريين بالخارج، ونص القرار على ان تعد اللجنة تقارير دورية بنتائج اعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها تعرضها رئيسة اللجنة على رئيس مجلس الوزراء.

