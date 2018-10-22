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قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب المصري، محمد ابوحامد، ان النقاب يعوق التواصل المباشر مع الأشخاص، لافتاً الى ان حظر النقاب في الهيئات الحكومية ليس بحاجة الى قانون وانما بحاجة الى قرار تنفيذي من رئيس الحكومة بحظر ارتداء النقاب في المؤسسات العامة والمصالح الحكومية.

وشدد ابو حامد على ضرورة ان يكون هناك قرار تنفيذي بمنع النقاب في المؤسسات والمصالح الحكومية، مشيراً الى ان النقاب ليس من فرائض الدين ولكنه عادة من عادات المجتمع.

وأوضح ان علماء الأزهر اقاموا دراسات وأبحاث بشأن النقاب وأكدوا انه ليس فرضاً، موضحاً ان البعض يستخدم النقاب في العمليات الاجرامية والارهابية وخطف الأطفال واستخدمه كوسيلة للتستر اثناء قيام الجريمة.

وأوضح عضو مجلس النواب، ان الغالبية العظمى من نواب البرلمان، يتفهمون طبيعة قرار عدم ارتداء النقاب داخل المؤسسات العامة، مشيرا الى تصريح للدكتور علي جمعة، قال فيه ان ارتداء النقاب عادة من العادات وليس من صحيح الدين الاسلامي، ويمكن لهذا الرأي الذي يمثل الأزهر الشيخ ان يرفع اللبس عنه، ويجب اتخاذ هذا الأمر مع التأكيد على انه لرفع المصلحة المباشرة للدولة المصرية.

وسبق ان ناقش البرلمان المصري قبل عامين مشروع قانون يمنع النساء من ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمكاتب الحكومية.

ويقول دعاة حظر النقاب في الأماكن العامة ان هذا القانون ضروري لأسباب امنية فضلا عن انه يعزز المشهد الديني المعتدل.

ومنعت جامعة القاهرة الأطباء والممرضات من ارتداء النقاب في كليات الطب والمستشفيات الجامعية.

الى ذلك، اكد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة، ان التجديد في الفتوى امر حتمي لا مناص منه ولا غنى عنه وأن مراعاة مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والعرف والعادة امر حتمي في مجال الفتوى مع اهمية التفريق بين الثابت والمتغير.

وأضاف جمعة في بيان امس ان الباس الثابت ثوب المتغير هدم للثوابت والباس المتغير ثوب الثابت طريق الجمود والتحجر والانغلاق والتخلف عن ركب الحضارة بل عن ركب الحياة، مؤكدا ان العلماء الأوائل اجتهدوا لعصرهم في ضوء ظروفهم وأحوالهم مطالبا باحلال مناهج التفكير محل مناهج الحفظ والتلقين واحياء الحركة العلمية والمناهج العقلية في ضوء فهم المقاصد العامة للتشريع.

