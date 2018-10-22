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الرياض - الوكالات: أكد وزير العدل السعودي وليد الصمعاني انه «ليس هناك مدة معينة» بخصوص انتهاء اجراءات «التحقيق والمحاكمة» في قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وقال الوزير السعودي في مداخلة هاتفية مع فضائية «العربية» ان «المسار القانوني والقضائي في المملكة واضح من الناحية الاجرائية والموضوعية وبالتالي كل طلب سيطبق في هذه القضية سيطبق بذات المعايير والأحكام النظامية التي تطبق في القضايا المماثلة». وردا على سؤال بشأن مدة التحقيق والمحاكمة في القضية، قال الصمعاني «بالنسبة للمدد والاجراءات سواء في مرحلة التحقيق والمحاكمة نظَّمها نظام الاجراءات الجزائية وكذلك العديد من الأنظمة ذات الصلة». وأضاف «بناءً على ذلك فليس هناك مدة معينة باعتبار ان الاجراءات التحقيقية تأخذ بعض الوقت». وتابع «ننتظر النيابة العامة للانتهاء من هذه التحقيقات وسيطبق عليها جميع الاجراءات بكل الضمانات المنصوص عليها في الأنظمة العدلية بالمملكة».

وفي وقت سابق قال الصمعاني، ان القضية «وقعت على ارض سيادتها للمملكة (في اشارة للقنصلية السعودية باسطنبول)» وستصل لقضاء بلاده بعد اكتمال المتطلبات، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

الى ذلك نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مسؤول سعودي قوله ان خاشقجي توفي في القنصلية نتيجة خطأ من فريق التفاوض، مؤكداً ان تقارير المهمة الأولية «لم تكن صحيحة مما اضطرنا للتحقيق». بحسب التقرير الذي نشرته «العربية» على موقعها الالكتروني فقد قال المصدر ان فريق التفاوض مع خاشقجي تجاوز صلاحياته واستخدم العنف وخالف الأوامر، مشيرا الى ان وفاة خاشقجي بسبب كتم النفس خلال محاولة منعه من رفع صوته وفق تقرير اولي.

وأضاف ان تصرف مسؤول العملية اعتمد على توجيه سابق بمفاوضة المعارضين للعودة مشدداً على ان التوجيه السابق بالتفاوض لم يستلزم عودة المسؤول لنيل موافقة القيادة. وقال المسؤول السعودي ان ارتباك فريق التفاوض مع خاشقجي دفعهم للتغطية على الحادثة، منوهاً بأن المتهمين في هذه القضية 18 وهم موقوفون قيد التحقيق. وبحسب وكالة «رويترز»، تتضمن الرواية التي قدمها المسؤول السعودي الذي طلب عدم الكشف عن هويته تفاصيل عن كيف هدد فريق من 15 سعوديا ارسلوا للقاء خاشقجي في الثاني من اكتوبر بتخديره وخطفه قبل ان يقتلوه في شجار عندما قاوم ثم ارتدى احد افراد الفريق ملابس خاشقجي ليبدو الأمر كأنه غادر القنصلية.

وقال المسؤول السعودي انه تم لف جثة خاشقجي في سجادة وتسليمها «لمتعاون محلي» للتخلص منها ورداً على سؤال عن مزاعم تعذيب خاشقجي وقطع رأسه، قال المسؤول ان النتائج الأولية للتحقيق لا تشير الى ذلك.

وقال المسؤول ان رواية الحكومة الأولى استندت الى معلومات خطأ قدمتها جهات داخلية في ذلك الوقت. وأضاف انه بمجرد ان تبين ان التقارير المبدئية كانت كاذبة، بدأت الرياض تحقيقاً داخلياً وتوقفت عن الادلاء بالمزيد من التصريحات، مضيفاً ان التحقيق مستمر.

وأرسلت المملكة وفداً رفيع المستوى الى اسطنبول، يوم الثلاثاء، وأمرت باجراء تحقيق داخلي.

وبحسب المسؤول السعودي، فان الحكومة السعودية ارادت اقناع خاشقجي، الذي انتقل للاقامة في واشنطن قبل عام، بالعودة الى المملكة وأضاف المسؤول انه من اجل ذلك شكل نائب رئيس الاستخبارات العامة احمد عسيري فريقاً من 15 فرداً من الاستخبارات والأمن للذهاب الى اسطنبول ومقابلة خاشقجي في القنصلية ومحاولة اقناعه بالعودة. وقال المسؤول ان هناك امراً دائماً بالتفاوض على عودة المعارضين بطريقة سلمية، مضيفاً ان «أمر العمليات يمنحهم سلطة التصرف دون الرجوع للقيادة». وأضاف ان «عسيري كون الفريق»، وأن المستشار بالديوان الملكي سعود «القحطاني شارك في اعداد العملية» وتابع ان القحطاني وافق على ان يدير احد موظفيه المفاوضات وقال المسؤول انه وفقاً للخطة، كان سيحتجز الفريق خاشقجي في مكان آمن خارج اسطنبول لبعض الوقت ثم يفرج عنه اذا رفض في نهاية الأمر العودة للسعودية.

وأضاف ان الأمور ساءت من البداية اذ ان الفريق تجاوز التعليمات ولجأ سريعاً للعنف.

ووفقاً للمسؤول، فقد تم توجيه خاشقجي لمكتب القنصل العام حيث تحدث احد افراد الفريق، ويدعى ماهر مطرب، معه عن العودة للسعودية وقال المسؤول ان خاشقجي رفض وأبلغ مطرب ان شخصا ماينتظره بالخارج وسيتصل بالسلطات التركية اذا لم يظهر خلال ساعة.

وداخل القنصلية، وفقاً لرواية المسؤول، قال خاشقجي لمطرب «هذا الأمر مخالف للأعراف الدبلوماسية والأنظمة الدولية. ماذا ستفعلون بي؟ هل لديكم نية لخطفي؟»ورد مطرب «نعم سنخدرك وسنقوم باختطافك»، وهو ما وصفه المسؤول بمحاولة تخويف تخالف هدف المهمة.

وعندما رفع خاشقجي صوته اصيب الفريق بذعر. ووفقاً لرواية المسؤول، فقد حاولوا ان يُسكتوه فكتموا انفاسه.

وقال المسؤول «نتيجة اصرار جمال على رفع صوته واصراره على مغادرة المكتب حاولوا تهدئته لكن تحول الأمر الى عراك بينهم ما اضطرهم لتقييد حركته وكتم نفسه» وأضاف «حاولوا ان يسكتوه لكنه مات. لم تكن هناك نية لقتله». وردا على سؤال حول ما اذا كان الفريق خنق خاشقجي قال المسؤول: «اذا وضعت شخصاً في سن جمال في هذا الموقف سيموت على الأرجح». وقال المسؤول انه لتغطية الجريمة لف الفريق جثة خاشقجي في سجادة وأخرجوها في سيارة تابعة للقنصلية وسلموها «لمتعاون محلي» للتخلص منها وأضاف ان صلاح الطبيقي خبير الأدلة الجنائية والطب الشرعي حاول ازالة اي اثر للحادث. وقال المسؤول السعودي ان «المتعاون المحلي» يقيم في اسطنبول، ولم يكشف عن جنسيته. وأضاف ان المحققين يحاولون معرفة مكان الجثة.

وفي الوقت ذاته ارتدى احد افراد الفريق، ويدعى مصطفى المدني ملابس خاشقجي ونظارته وساعته الأبل وغادر من الباب الخلفي للقنصلية في محاولة لاظهار ان خاشقجي خرج من المبنى. وتوجه المدني الى منطقة السلطان احمد حيث تخلص من المتعلقات.

وقال المسؤول ان الفريق كتب بعد ذلك تقريراً مزورا لرؤسائه قائلا انه سمح لخاشقجي بالمغادرة بعد ان حذر من ان السلطات التركية ستتدخل وأنهم غادروا البلاد سريعا قبل اكتشاف امرهم.

وقال المسؤول ان جميع افراد الفريق ومجموعهم 15 شخصاً اعتقلوا ويجري التحقيق معهم، اضافة الى 3 مشتبه بهم آخرين.

