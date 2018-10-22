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عدن - الوكالات: ارتفع عدد ضحايا فيضانات اعصار «لبان» في محافظة المهرة اليمنية الى احد عشر قتيلاً فيما يجري البحث عن 25 مفقودا في عدة مناطق نتيجة عزلها بسبب السيول.

وقال مسؤول في السلطة المحلية ان عملية الاغاثة من قبل التحالف والسلطة المحلية مستمرة من خلال مروحيات تقوم بايصال المساعدات الاغاثية وأخرى تبحث عن مفقودين. وانتشلت فرق الطوارئ السبت ثلاث جثث جرفتها السيول في مركز محافظة المهرة «الغيضة».

وأضاف المسؤول ان الحياة بدأت تعود تدريجيا الى بعض احياء مدينة الغيضة بعد اصلاح شبكة الكهرباء والمياه من قبل فرق التحالف، كما بدأت اعادة آلاف الأسر الى مساكنها بعد تراجع منسوب السيول في بعض المناطق ولا يزل هناك 3750 اسرة ممن تم اجلاؤهم عن منازلهم في مراكز ومخيمات ايواء بانتظار ترميم منازلهم لاعادتهم اليها.

