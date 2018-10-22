عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: اشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني بالاجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن وفاة الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وقال الزياني في تصريح صحافي «انها اجراءات حازمة تؤكد التزام قيادة المملكة الحكيمة بايضاح الحقائق امام الرأي العام العالمي ومواصلة التحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين في هذا الحادث المؤسف وتقديمهم للعدالة». وأكد ان المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برهنت حرصها واهتمامها بكشف ملابسات هذا الحادث المؤسف بكل شفافية ايمانا منها بضرورة احقاق الحق وارساء العدالة وانفاذ القانون منوها بالأوامر الملكية التي صدرت بهذا الشأن.

من جهته رحبت سلطنة عمان امس بما اتخذته المملكة من اجراءات شفافة في قضية خاشقجي وشددت عمان في بيان صدر عن وزارة الخارجية على افساح المجال لمسار العدالة ليأخذ مجراه بعيداً عن التأويلات بقضية خاشقجي. وفي عمّان اكدت الحكومة الأردنية اهمية الخطوات التي اتخذتها السعودية. وأوردت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» بيانا رسميا عن الحكومة الأردنية جاء فيه ان «الاجراءات التي اتخذتها السعودية ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية واحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها».

الى ذلك قالت وزارة الخارجية الموريتانية انها تثمن القرارات المهمة التي اتخذها الملك سلمان جلاء للحقيقة وخدمة لشفافية التحقيقات وأضافت انها «تعلن ثقتها في القضاء السعودي وقدرته وارادته في الوصول الى كشف جميع الملابسات التي احاطت بالحادث ومحاسبة المتورطين فيه».

بدورها رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالأوامر الملكية المهمة التي صدرت فجر السبت عن خادم الحرمين الشريفين وبالبيان الصادر عن النائب العام السعودي مشيدة بالتحقيقات التي اجرتها المملكة حتى الآن والتي تشير الى الحرص الكبير لدى خادم الحرمين الشريفين على استجلاء حقيقة الأحداث في تلك القضية التي شغلت الرأي العام وعلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا السياق ثمنت منظمة التعاون الاسلامي الشفافية التي تعاملت بها حكومة المملكة مع القضية والتي افضت الى اصدار قرارات حاسمة شملت توقيف 18 متورطا في القضية اثر التحقيقات الأولية للنائب العام.

