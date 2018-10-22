عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: علّق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قرار هدم قرية خان الأحمر البدوية بالضفة الغربية المحتلة والتي بات مصيرها محط اهتمام كبير في العالم بحسب ما أعلن مكتبه أمس وجاء في بيان صادر عن مكتب نتانياهو «ننوي اعطاء فرصة للمفاوضات والعروض التي تلقيناها من عدة أطراف بما في ذلك في الأيام الأخيرة» بشأن القرية الواقعة شرق القدس الشرقية المحتلة.

لكن وقبيل لقائه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بدا وكأن نتانياهو يقلل من أهمية الخطوة مشددا على أن القرية سيتم اخلاؤها في المستقبل. وقال نتانياهو «هذه هي سياستنا وسيحصل ذلك» مضيفا «لانية لدي بتأجيل الهدم لأجل غير مسمّى بل لفترة قصيرة ومحدودة» وقال ان مدة الارجاء ستحددها الحكومة الأمنية المصغّرة. وأثارت خطوة نتانياهو غضب أكبر شريكين له في الائتلاف الحكومي وقد أعلن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان معارضته قرار ارجاء هدم القرية. من جهته شدد وزير التعليم الاسرائيلي نفتالي بينيت رئيس حزب «البيت اليهودي» الديني القومي على ضرورة تطبيق القانون «على الرغم من معارضة المجتمع الدولي وتهديداته».

في المقابل قال رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف امس ان الاعتصام في الخان الأحمر سيبقى متواصلا. وأضاف عساف في مؤتمر صحافي عقده في الخان الأحمر ان «القرار الاسرائيلي هو تأجيل للهدم بشكل مؤقت وقرارنا الاستمرار في الاعتصام حتى ينتهي قرار الهدم وحتى يتمكن أهالي الخان الأحمر من بناء قريتهم واقامة مدرسة وعيادة صحية» واوضح عساف أن القرار الاسرائيلي هو قرار اعلامي ولا يوجد أي تأكيد سياسي أو قانوني.

وتتهم السلطات الاسرائيلية سكان القرية بالاقامة فيها بصفة غير قانونية وأمهلتهم حتى الأول من أكتوبر لهدم «كل المباني المقامة» فيها بأنفسهم مؤكدة أنها ستقوم بذلك بعد هذا الموعد اذا لم يتم تنفيذ أمرها. وجاء قرار اخلاء القرية بعد نزاع قضائي استمر لسنوات وبعد فشل محاولات ايجاد موقع بديل لسكانها. وأثار مصير القرية اهتمام عدد من البلدان بينها ثمان من دول الاتحاد الأوروبي دعت اسرائيل في سبتمبر الى «مراجعة قرارها» معتبرة أن هدم خان الأحمر سيمكن اسرائيل من توسيع الاستيطان بشكل يقطع الضفة الغربية الى قسمين ماسيجعل من المستحيل اقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.وفي 5 سبتمبر أعطت المحكمة الاسرائيلية العليا الضوء الاخضر لهدم قرية خان الأحمر بعد رفض آخر التماس بوقف قرار الهدم. لكن مذّاك جرت عدة محاولات غير رسمية للتوصل الى تسويات بحسب ما قال المحامي توفيق جبارين أحد ممثلي أهالي خان الأحمر.وقال جبارين ان «مقترحاتنا كانت مبنية على ما أبلغنا به المحكمة حول استعدادنا للانتقال بضعة مئات الأمتار شمالا» مضيفا «بناء على هذه المقترحات توصلنا الى تفاهمات» وتابع المحامي أن الحكومة لم ترد بعد على المقترحات، رافضا كشف هوية الشخص الذي يتولى الوساطة بين الجانبين.

