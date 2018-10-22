عربيات ودوليات

أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن إنهاء اتفاق أردني إسرائيلي كان يقضي بتأجير أراض أردنية إلى الجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1994.

وقال الملك خلال لقائه عددا من الشخصيات السياسية في القصر الملكي إن «أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين».

وأضاف «موضوع الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا منذ فترة طويلة». وأشار إلى أن الباقورة والغمر «أراض أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا». ولفت إلى أنه تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني، حيث تنتهي المدة القانونية للتأجير مساء الخميس القادم. وتنص ملاحق في اتفاقية وادي عربة على بقاء إسرائيل فيهما واستغلال أراضيهما لمدة 25 عاما، تنتهي الأسبوع القادم.

