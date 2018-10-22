عربيات ودوليات

القدس الوكالات: كشفت صحيفة عبرية أن هناك تخوفا اسرائيليا من اعتراف ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس «عاصمة لفلسطين» كما اعترفت بها «عاصمة لاسرائيل».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، صباح امس أن هناك تخوفا في اسرائيل من أن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لتسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، المعروفة باسم «صفقة القرن»، ستشمل الاعلان عن القدس كعاصمة للدولتين، اسرائيل وفلسطين.

وأفادت الصحيفة بأن اسرائيل تتخوف من دفع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس الى طاولة المفاوضات، ومحاولة الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة للدولتين، الفلسطينية والاسرائيلية.

وأوردت الصحيفة أن الرئيس ترامب يريد اتمام «صفقة القرن»، حتى تضاف الى سجله الشرفي، باتمامه أو انهائه للصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتسجل في انجازاته في مجال السياسة الخارجية.

وأشارت الصحيفة العبرية الى أن ترامب يريد الانتهاء من خطته للسلام في الشرق الأوسط «صفقة القرن» بنهاية العام الجاري، أو مطلع العام المقبل.

على صعيد اخر اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي محافظ مدينة القدس عدنان غيث في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن قوة خاصة اسرائيلية اعتقلت غيث واقتادته الى جهة مجهولة. وجاء هذا بعد وقت قصير من اعتقال قوات الاحتلال مدير جهاز المخابرات العامة في مدينة القدس جهاد الفقيه. وقال مسؤولون فلسطينيون ان عمليتي الاعتقال تأتيان في اطار استهداف الوجود الفلسطيني في القدس والشخصيات الوطنية.

