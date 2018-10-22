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موسكو- واشنطن الوكالات: أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب احياء اجواء الحرب الباردة معلنا أنّ واشنطن ستنسحب من معاهدة حول الأسلحة النووية المتوسطة المدى أبرمتها مع موسكو متّهما روسيا بانتهاكها «منذ سنوات عديدة». وسارعت موسكو بالرد على لسان مصدر في وزارة الخارجية معتبرة أنّ الولايات المتحدة «تحلم» بأن تكون هي القوة الوحيدة المهيمنة على العالم متّهمة واشنطن بأنّها «تتعمد» تقويض هذه المعاهدة منذ سنوات وحذرت من انها ثد تتخذ « اجراءات عسكرية» اذا اقتضت الضرورة.

ووقّعت «معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى» في 1987 بين الرئيس الأميركي في حينه رونالد ريغان ورئيس الاتحاد السوفيياتي يومذاك ميخائيل غورباتشوف. وقال ترامب للصحافيين في مدينة الكو بصحراء نيفادا انّ «روسيا لم تحترم المعاهدة، وبالتالي فانّنا سننهي الاتفاقية وسنطور هذه الاسلحة».وتابع «نحن لن نسمح لهم بانتهاك اتفاقية نووية والخروج وتصنيع أسلحة (في حين) أنّنا ممنوعون من ذلك. نحن بقينا في الاتفاقية واحترمناها ولكن روسيا لم تحترمها للأسف».

وتأخذ ادارة ترامب على موسكو نشرها منظومة صاروخية من طراز»9إم729» يتجاوز مداها بحسب واشنطن 500 كيلومترا ما يشكّل انتهاكا للمعاهدة.

في المقابل حذرت موسكو الرئيس الأميركي من خطوة «خطيرة جدا». واعتبر سيرغي ريابكوف في تصريح لوكالة «تاس» الروسية «ستكون هذه خطوة خطيرة للغاية وأنا واثق من أن المجتمع الدولي لن يفهمها وستستتبع ادانات جدية». وقال ريابكوف انه اذا استمرت الولايات المتحدة بالتصرف «بشكل أخرق وفظ» والانسحاب من طرف واحد من المعاهدات الدولية «فلن يكون لدينا خيار آخر سوى اتخاذ اجراءات مضادة ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية». لكنه قال «نحن لانرغب بأن تصل الأمور الى هذا الحد».

يأتي ذلك فيما من المقرر ان يزور مستشار ترامب لشؤون الامن القومي جون بولتون موسكو. وقال ريباكوف «نأمل ان يشرح لنا بطريقة جوهرية وواضحة، خلال لقائنا ماهي الاجراءات التي تنوي الولايات المتحدة اتخاذها». ومن المقرر أن يلتقي مستشار ترامب لشؤون الامن القومي جون بولتون في موسكو الاثنين والثلاثاء كبار المسؤولين الروس بينهم وزير الخارجية سيرغي لافروف للتحضير للقاء متوقع بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية العام. وسيتلقي المستشار الأميركي وسكرتير مجلس الامن نيكولاي باتروشيف ومستشار بوتين يوري أوشاكوف كما من المحتمل ان يلتقي بولتون الرئيس الروسي على ما أفاد متحدث باسم الكرملين. وذكرت صحيفة الغارديان أن بولتون هو من ضغط على الرئيس الأميركي من أجل الانسحاب من «معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى». كما انه يعيق المفاوضات حول توسيع معاهدة «ستارت الجديدة» للحدّ من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية التي ينتهي العمل بها في 2021 وترغب روسيا بتمديدها.

من جهته اعتبر السناتور الروسي أليكسي بوشكوف في تغريدة على تويتر أنّ قرار ترامب هو «ثاني ضربة قوية تتلقّاها منظومة الاستقرار الاستراتيجي في العالم»، بعد انسحاب واشنطن من «معاهدة الحد من الصواريخ المضادة للبالستية» (معاهدة ايه بي ام) في 2001.

