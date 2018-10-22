عربيات ودوليات

أربيل الوكالات: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس أن الحزب الديموقراطي الكردستاني الحاكم جاء في المركز الأول في انتخابات كردستان البرلمانية بحصوله على 45 مقعدا ما يؤهله لرئاسة الحكومة المقبلة في الاقليم. وبعد مرور عام على محاولة فاشلة للاستقلال صوت أكراد العراق الشهر الماضي في انتخابات برلمانية قد تخل بتوازن القوى الدقيق في الاقليم.

وتأخر اعلان النتائج ثلاثة أسابيع بعد أن قالت مفوضية الانتخابات والاستفتاء انها تلقت 1045 شكوى من مخالفات انتخابية وتحقق فيها.

وقالت المفوضية في مؤتمر صحافي أمس ان حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المنافس الرئيسي والشريك الأصغر للحزب الديموقراطي الكردستاني في الائتلاف الحاكم، جاء في المركز الثاني وحصل على 21 مقعدا. وجاءت حركة التغيير الكردية «كوران» وهي أكبر حزب كردي معارض في المركز الثالث بفارق كبير بحصولها على 12 مقعدا. ويتألف برلمان كردستان العراق من 111 مقعدا منها 11 مقعدا مخصصة للأقليات. ونظرا لضعف أحزاب المعارضة فمن المرجح أن يواصل الحزب الديموقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني اقتسامهما السلطة والذي بدأ قبل نحو 30 عاما. ولكن النتائج تشير الى أن الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود البرزاني سيحظى بمكانة مهيمنة في الحياة السياسية الكردية. وأثار الاتحاد الوطني الكردستاني غموضا في العملية الانتخابية عندما قال في يوم الانتخابات في 30 سبتمبر انه قد لا يعترف بنتائج الانتخابات بسبب ما وصفها بمخالفات انتخابية، لكنه تراجع على ما يبدو عن ذلك فيما بعد.

