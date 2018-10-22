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طهران- الوكالات: اعلن التلفزيون الايراني ان الرئيس حسن روحاني عين فرهاد دج بسند وزيرا جديدا للاقتصاد والمالية في تعديل حكومي، امس وعين روحاني وزراء جددا لوزارات الطرق واعمار المدن والصناعة والمناجم والتجارة. كما عُين وزير الصناعة السابق محمد شريعتمداري وزيرا للتعاون والعمل والضمان الاجتماعي. وفي وقت سابق قدم وزير الصناعة والتجارة الايراني، محمد شريعتمداري، استقالته بعدما استأنف البرلمان امس جلساته اثر عطلة استمرت لأسبوعين وكان من المقرر أن يتم استجواب الوزير خلال الأيام القليلة المقبلة على خلفية تدهور أوضاع سوق بيع السيارات نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار، فضلا عن ارتفاع أسعار قطع الغيار لثلاثة أضعاف. وقدم نحو 70 نائبا بالبرلمان تواقيع الى رئيس البرلمان، علي لاريجاني، يطالبون باستجواب وزير الصناعة والتجارة. وشريعتمداري هو الث وزير يغادر حكوم روحاني، حيث أطاح البرلمان الايراني، في مطلع أغسطس الماضي بوزير العمل والشؤون الاجتماعية، علي ربيعي، كما صوت البرلمان، في الـ27 من الشهر ذاته على اقالة وزير الاقتصاد والمالية، مسعود كرباسيان، خلال استجوابه. وجاءت الاقالات على خلفية طريقة تعاملهما مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي غرقت فيها البلاد ونجمت في جزء منها عن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع ايران في 2015 حول برنامجها النووي.

وكان روحاني اضطر للمثول شخصياً أمام البرلمان في 28 أغسطس للرد على أسئلة النواب بشأن تدهور الوضع الاقتصادي، في جلسة استجواب لم يسبق له أن خضع لمثلها طيلة السنوات الخمس التي قضاها في السلطة.